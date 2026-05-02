Kiến nghị điều chỉnh ranh GPMB đường gom dân sinh cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 02/05/2026 09:03

(PLO)- Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng tuyến đường gom dân sinh nhằm giảm ảnh hưởng đến một số hộ dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) hạng mục xây dựng tuyến đường gom dân sinh thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1.

Theo UBND tỉnh, phần diện tích bổ sung khoảng 7,3 km đường gom qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và UBND xã Tân Nhuận Đông tổ chức thực hiện công tác GPMB. Qua khảo sát trong phạm vi ranh GPMB bổ sung, có tổng cộng 89 hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND xã Tân Nhuận Đông đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với diện tích thu hồi 43.486,5/43.919,5 m², số hộ bị ảnh hưởng là 85/89 hộ, tổng giá trị bồi thường hơn 20,52 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp địa phương đã tổ chức chi trả tiền theo phương án được duyệt. Đến nay, 85/85 hộ đã nhận tiền, đạt tỷ lệ 100% và đã bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh 4 trường hợp hộ dân tại khu vực bên trái tuyến, vị trí mố A2 cầu Đìa Rúng chưa thống nhất với phương án bồi thường theo ranh GPMB được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh, các hộ dân này cho rằng trong giai đoạn triển khai tuyến chính trước đây đã di dời công trình để bàn giao mặt bằng thi công, hiện vừa xây dựng lại nhà ở, cuộc sống chưa ổn định. Nếu tiếp tục phải di dời lần thứ hai sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.

Do đó, các hộ dân kiến nghị điều chỉnh ranh GPMB của tuyến đường gom nhằm giữ lại hiện trạng phần nhà chính và phần mộ đang tồn tại. UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ở giai đoạn trước, các hộ dân này đã chấp hành tốt chủ trương, không khiếu nại và bàn giao mặt bằng đúng quy định.

Về quy hoạch, tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trong giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô 6 làn xe với bề rộng nền đường tiêu chuẩn 32,25 m. Để đáp ứng quy mô này, phạm vi nền đường cần mở rộng thêm khoảng 15,25 m, dự kiến tịnh tiến về phía bên trái tuyến – nơi có 4 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường.

Qua kiểm tra thực tế, phạm vi từ chân taluy cầu Đìa Rúng về bên trái tuyến đến ranh đã GPMB còn khoảng 20 m; từ chân taluy đường chính đến ranh đã GPMB dao động từ 16 m đến 20 m.

Với điều kiện này, sau khi mở rộng tuyến chính thêm khoảng 15,25 m, phần đất còn lại dao động từ 1 m đến 5 m. Phần diện tích này có thể kết hợp các giải pháp kỹ thuật như xây dựng tường chắn, gia cố mái taluy để đảm bảo vừa xây dựng đường gom dân sinh với quy mô Bm = 3,5 m, Bn = 5,5 m, vừa đáp ứng yêu cầu mở rộng tuyến chính.

Từ thực tế nêu trên, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận chủ trương cho sử dụng một phần đất của tuyến chính cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ để điều chỉnh hướng tuyến đường gom dân sinh bổ sung theo Quyết định số 1130 ngày 9-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đề nghị giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp với địa phương xác định cụ thể lại ranh mốc GPMB phù hợp với thực tế.

Sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất điều chỉnh ranh GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.