Tết Bính Ngọ: Đường sắt đón 7.000 khách/ngày 12/02/2026 13:25

(PLO)- Hành khách trên tàu dịp Tết Bính Ngọ không có vé hợp lệ phải mua vé bổ sung, giá vé bổ sung được áp dụng bằng 5 lần giá vé của loại chỗ hành khách đang sử dụng.

Ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hôm nay ngành đường sắt sẽ chuyên chở hơn 7.000 hành khách về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Phạt nặng hành khách sử dụng vé tàu không hợp lệ

Cụ thể từ ga Sài Gòn, lượng hành khách khoảng 5.000 người lên tàu, mỗi chuyến có khoảng 400 hành khách, số còn lại lên rải rác tại các ga như Dĩ An, Biên Hòa.

Trong ngày 13-2 và 14-2, ước tính lượng khách cũng tương đương 7.000 người/ngày.

Ngày 12-2, ngành đường sắt chuyên chở hơn 7.000 hành khách về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐS

“Bước sang ngày 15-2 (tức 28 Tết) lượng hành khách giảm dần, khoảng 5.000 hành khách xuất phát từ các ga”- ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn khuyến cáo hành khách đi tàu phải sử dụng vé hợp lệ, nếu vé không hợp lệ sẽ phải mua vé bổ sung trực tiếp trên tàu. Mức giá vé bổ sung được áp dụng bằng 5 lần giá vé của loại chỗ hành khách đang sử dụng.

“Trường hợp hành khách không đồng ý mua vé bổ sung, ngành đường sắt sẽ từ chối vận chuyển, lập biên bản sự việc và thực hiện bàn giao hành khách tại ga gần nhất. Khách hàng nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt để hành trình được thuận lợi và trọn vẹn." - ông Tuấn thông báo.

Huy động lực lượng phục vụ cao điểm Tết

Chuẩn bị cho đợt cao điểm Tết, tại ga Sài Gòn có khoảng 26 nhân viên đường sắt thường xuyên túc trực, chia thành các tổ. Dịp này, Đoàn Thanh niên chi nhánh cũng được huy động hướng dẫn và hỗ trợ hành khách vào ga đi tàu.

Đồng thời, ngành đường sắt cũng bố trí ít nhất 2 người phụ trách xe đẩy hành lý ở cửa kiểm soát để phục vụ miễn phí đối với hành khách là đối tượng ưu tiên có nhu cầu hỗ trợ.

Trong các ngày nghỉ Tết (từ ngày 16-2 đến hết ngày 21-2 tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng), ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy nhiều đoàn tàu khu đoạn. Vì vậy, các tổ, đội vẫn tiếp tục bố trí đầy đủ nhân lực làm việc bình thường, đảm bảo đủ đội hình lên ban, thường trực tại các vị trí.