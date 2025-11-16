Thanh niên 20 tuổi bị suy thận gửi lời nhắn đến những người trẻ

Ngày 16-11, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phú Thọ) cho biết đang điều trị cho nam thanh niên ĐXT (sinh năm 2005, phường Vĩnh Yên), bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ.
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính và hội chứng thận hư khi mới 2 tuổi. Sau giai đoạn điều trị ổn định, bệnh nhân được kê thuốc duy trì và hẹn tái khám.
Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về bệnh lý, gia đình dần lơ là việc theo dõi sức khỏe cho em.
Tháng 7-2025, sau một ngày đi làm về, nam thanh niên xuất hiện triệu chứng mệt nhiều, mặt phù nề. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, đau đầu, mệt lả, đau tức bụng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu nặng, hội chứng urê máu cao và suy thận mạn giai đoạn 5 - giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh lý thận.
Bệnh nhân được truyền máu và lọc máu cấp cứu, kịp thời vượt qua nguy kịch.
Sau khi ổn định, các bác sĩ chỉ định tạo cầu nối động - tĩnh mạch (fistula) và chạy thận định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống cho người bệnh.
Nhận tin con trai mới 20 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối, bà L xót xa: “Tôi thật sự suy sụp. Cháu còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước mà đã phải đối diện bệnh hiểm nghèo”.
Về phía T, hành trình chạy thận đều đặn mỗi tuần khiến cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Dù vậy, em chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan: “Ban đầu em buồn lắm, nhưng em hiểu đây là bệnh phải sống chung lâu dài. Giờ lọc máu xong, em thấy nhẹ người, thở dễ hơn và tỉnh táo hơn"
Nam thanh niên thuộc diện hưởng BHYT của nhà nước và đặc biệt được hỗ trợ từ chương trình “Chạy thận 0 đồng” do Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt triển khai. Nhờ đó, người bệnh và gia đình không phải chi trả chi phí ống chạy, màng lọc, dây lọc… giảm đáng kể áp lực tài chính.
Ngoài thời gian chạy thận, T tranh thủ làm thêm nghề bán nước, thu nhập không cao nhưng có thể giúp em phụ giúp gia đình và duy trì phần nào phí sinh hoạt.
Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, phụ trách Đơn nguyên Thận - Lọc máu, cho biết: “Sau hơn 4 tháng điều trị, các chỉ số của bệnh nhân đã dần ổn định, tình trạng thiếu máu cải thiện, độc tố giảm rõ rệt, ăn uống tốt hơn, tăng cân và sinh hoạt gần như bình thường".
Nam thanh niên 20 tuổi cũng gửi lời nhắn đến những người trẻ: “Nên khám sức khỏe định kỳ, ăn uống điều độ và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Khi phải chạy thận, lọc máu chu kỳ, người chịu đau không chỉ mình, mà là cả gia đình".
Việt Nam ghi nhận hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính. Tỉ lệ mắc bệnh thận mạn mới hàng năm là khoảng 8.000 người, 800.000 bệnh nhân cần phải chạy thận lọc máu, chiếm 0,1% dân số.
Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có 5.500 máy chạy thận phục vụ 33.000 bệnh nhân. Căn bệnh này cũng thuộc nhóm 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.
Đáng lưu ý, hiện nay tỉ lệ bệnh thận tiềm ẩn ở người dân trong độ tuổi lao động ngày càng tăng. Theo một khảo sát được thực hiện bởi Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), có tới 9,8% người trong độ tuổi đi làm mắc bệnh lý về thận mà hoàn toàn không có triệu chứng.
Để điều trị bệnh nhân thận mạn giai đoạn cuối, chi phí sử dụng các biện pháp thay thế thận được ghi nhận là đắt gấp 14 lần so với việc điều trị bệnh thận mạn ở giai đoạn chưa cần can thiệp thay thế, chỉ dùng thuốc.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời nhằm tránh để người bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối của suy thận.