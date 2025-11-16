Thanh niên 20 tuổi bị suy thận gửi lời nhắn đến những người trẻ 16/11/2025 15:59

(PLO)- Ở tuổi 20, khi nhiều bạn bè đang miệt mài học hành hoặc chuẩn bị cho tương lai, thì ĐXT lại bị suy thận, phải dành phần lớn thời gian của mình trong phòng lọc máu.

Ngày 16-11, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phú Thọ) cho biết đang điều trị cho nam thanh niên ĐXT (sinh năm 2005, phường Vĩnh Yên), bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính và hội chứng thận hư khi mới 2 tuổi. Sau giai đoạn điều trị ổn định, bệnh nhân được kê thuốc duy trì và hẹn tái khám.

Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về bệnh lý, gia đình dần lơ là việc theo dõi sức khỏe cho em.

Tháng 7-2025, sau một ngày đi làm về, nam thanh niên xuất hiện triệu chứng mệt nhiều, mặt phù nề. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, đau đầu, mệt lả, đau tức bụng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu nặng, hội chứng urê máu cao và suy thận mạn giai đoạn 5 - giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh lý thận.

Bệnh nhân được truyền máu và lọc máu cấp cứu, kịp thời vượt qua nguy kịch.

Hiện tại, thanh niên đang chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sau khi ổn định, các bác sĩ chỉ định tạo cầu nối động - tĩnh mạch (fistula) và chạy thận định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống cho người bệnh.

Nhận tin con trai mới 20 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối, bà L xót xa: “Tôi thật sự suy sụp. Cháu còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước mà đã phải đối diện bệnh hiểm nghèo”.

Về phía T, hành trình chạy thận đều đặn mỗi tuần khiến cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Dù vậy, em chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan: “Ban đầu em buồn lắm, nhưng em hiểu đây là bệnh phải sống chung lâu dài. Giờ lọc máu xong, em thấy nhẹ người, thở dễ hơn và tỉnh táo hơn"

Nam thanh niên thuộc diện hưởng BHYT của nhà nước và đặc biệt được hỗ trợ từ chương trình “Chạy thận 0 đồng” do Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt triển khai. Nhờ đó, người bệnh và gia đình không phải chi trả chi phí ống chạy, màng lọc, dây lọc… giảm đáng kể áp lực tài chính.

Ngoài thời gian chạy thận, T tranh thủ làm thêm nghề bán nước, thu nhập không cao nhưng có thể giúp em phụ giúp gia đình và duy trì phần nào phí sinh hoạt.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, phụ trách Đơn nguyên Thận - Lọc máu, cho biết: “Sau hơn 4 tháng điều trị, các chỉ số của bệnh nhân đã dần ổn định, tình trạng thiếu máu cải thiện, độc tố giảm rõ rệt, ăn uống tốt hơn, tăng cân và sinh hoạt gần như bình thường".

Nam thanh niên 20 tuổi cũng gửi lời nhắn đến những người trẻ: “Nên khám sức khỏe định kỳ, ăn uống điều độ và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc. Khi phải chạy thận, lọc máu chu kỳ, người chịu đau không chỉ mình, mà là cả gia đình".