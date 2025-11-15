Tiêm miễn phí vaccine phế cầu, HPV: Những địa phương được ưu tiên từ 2026 15/11/2025 13:17

(PLO)- Từ năm 2026, vaccine phế cầu và HPV sẽ được đưa vào tiêm chủng mở rộng, ưu tiên triển khai tại các tỉnh vùng khó khăn theo lộ trình được Bộ Y tế phê duyệt.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 2780 phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028.

Theo đó, có 13 bệnh truyền nhiễm sẽ được phòng ngừa bằng vaccine tiêm miễn phí cho trẻ em và phụ nữ mang thai, gồm: Viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Hib, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do rota virus, viêm phổi/viêm màng não do phế cầu và ung thư cổ tử cung do HPV.

Kế hoạch nhằm duy trì thành quả tiêm chủng, đồng thời thực hiện lộ trình tăng số lượng vaccine trong tiêm chủng mở rộng đến năm 2030, với mục tiêu đạt tỉ lệ bao phủ 95% đối với 14 loại vaccine.

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vaccine phế cầu sẽ được triển khai thí điểm quy mô nhỏ trong năm 2025 tại 5 tỉnh trước sáp nhập: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đắk Nông và Sóc Trăng.

Từ nửa đầu năm 2026, chương trình mở rộng thêm 5 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi, nâng tổng số địa phương triển khai lên 10.

Năm 2027, thêm 3 tỉnh tiếp tục được mở rộng: Điện Biên, Phú Thọ và Nghệ An.

Đến năm 2028 bổ sung 3 địa phương Đắk Lắk, Gia Lai và Lai Châu, nâng tổng số tỉnh triển khai vaccine phế cầu lên 16.

Nhu cầu vaccine được xác định dựa trên số trẻ dưới 1 tuổi tại từng tỉnh. Sau khi UBND các địa phương phê duyệt danh sách xã khó khăn, các viện vệ sinh dịch tễ và pasteur sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế để điều phối vaccine phù hợp.

Đối với vaccine phòng virus HPV, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai trước tại 4 tỉnh đại diện các khu vực, ưu tiên vùng khó khăn, gồm: Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).

Từ năm 2026, trẻ em gái 11 tuổi tại các địa phương này sẽ được tiêm HPV miễn phí trong khuôn khổ tiêm chủng mở rộng. Giai đoạn 2026-2028, mỗi năm dự kiến khoảng 18.000 trẻ được tiếp cận vaccine.

Bộ Y tế cũng cho biết nhu cầu vaccine phế cầu và HPV trong tiêm chủng mở rộng 3 năm tới sẽ được tính toán dựa trên đăng ký nhu cầu của 34 tỉnh, bao gồm số liều tiêm thường xuyên và số liều tiêm bù cho trẻ chưa được tiêm đủ trong những năm trước.

Lộ trình phân bổ thực hiện theo báo cáo đã gửi Chính phủ về nhu cầu vaccine và kinh phí giai đoạn 2021-2030.