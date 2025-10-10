Thanh tra tỉnh Đồng Nai công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo 10/10/2025 16:04

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 10-10, Thanh tra tỉnh Đồng Nai thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận kiến nghị, phản ánh tổ chức cá nhân.

Theo đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh, đồng thời tạo sự thuận lợi và khuyến khích sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, Thanh tra tỉnh Đồng Nai công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử: 0949.817.180 (bà Trần Thị Hồng Lam - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; hộp thư điện tử: lamth.ttt@dongnai.gov.vn). 0913.619.982 (ông Lê Văn Duyệt - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; hộp thư điện tử: duyetlv.ttt@dongnai.gov.vn).

Địa chỉ tiếp nhận đơn thư trực tiếp hoặc qua bưu điện: Tầng 7 số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Những nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin, phản ánh giả mạo của các tổ chức, cá nhân lợi dụng Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật tố cáo để vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước.

Mọi thông tin không có căn cứ, mang tính quấy rối, chia rẽ, bè phái sẽ không được tiếp nhận, giải quyết và được xem xét, xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.