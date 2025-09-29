Thâu tóm mỏ cát Công ty Pha Lê Quảng Nam theo kiểu giang hồ, 4 người lãnh án 29/09/2025 20:32

(PLO)- Mỏ cát của Công ty Pha Lê Quảng Nam được biết đến là một trong những mỏ cát có trữ lượng lớn trên địa bàn Quảng Nam cũ.

Tối ngày 29-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ án dùng bạo lực để thâu tóm quyền điều hành Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (gọi tắt Công ty Pha Lê Quảng Nam).

Theo đó, bị cáo Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, trú TP Hải Phòng) bị phạt 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Việt (40 tuổi, Hà Nội) 7 năm tù và Nguyễn Phi Hùng (38 tuổi, Đà Nẵng) 5 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Anh (59 tuổi, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 12 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

Phạm Chiến Thắng là người chủ mưu trong việc chém ông Hận bị thương tích 50%. Ảnh: MT.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Pha Lê Quảng Nam được cấp phép khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng).

Lúc này, bị cáo Thắng là Chủ tịch hội đồng thành viên, nắm 30% vốn góp. Do kinh doanh khó khăn, bị cáo chuyển nhượng phần lớn vốn, chỉ giữ 7% và bị bãi nhiệm chức Chủ tịch vào tháng 4-2021, thay thế bằng ông Nguyễn Đạt Hận.

Không chấp nhận mất quyền kiểm soát, đầu năm 2022, bị cáo Thắng tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng… kéo vào mỏ cát khai thác trái phép, tự ý tăng thiết bị, chiếm lợi nhuận và đe dọa các thành viên góp vốn.

Cuối năm 2022, khi công ty quyết định đóng mỏ, ông Hận và gia đình liên tục nhận tin nhắn đe dọa.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: MT.

Ngày 2-7-2023, tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Nguyễn Phi Hùng công khai đe dọa ông Hận.

Sáng 7-7-2023, theo kế hoạch của bị cáo Thắng, Phạm Văn Việt cùng đồng bọn phục kích trước nhà ông Hận trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng), dùng dao chém ông Hận bị thương tích 50%.

Sau khi gây án, nhóm này được bố trí phương tiện và tiền để bỏ trốn, buộc ông Hận phải từ chức; bị cáo Thắng giành lại ghế chủ tịch.

Tháng 11-2023, nhóm của Thắng tiếp tục tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật để thâu tóm quyền khai thác, dùng bạo lực buộc các thành viên khác rút lui, sắp xếp để Trần Ngọc Anh trúng thầu. Khi bị bắt truy nã, Trần Ngọc Anh còn bị phát hiện tàng trữ ma túy.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo lên kế hoạch chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và an ninh trật tự địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.