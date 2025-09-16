THB Việt Nam: Đại lý máy khoan Bosch uy tín, giá tốt trên toàn quốc 16/09/2025 18:47

(PLO)- Máy khoan Bosch luôn nổi bật với độ bền cao, công suất mạnh mẽ và khả năng làm việc chính xác trên nhiều loại vật liệu.

THB Việt Nam là đại lý chính hãng, tiên phong phân phối các dòng máy khoan Bosch tại thị trường trong nước. Với uy tín nhiều năm và cam kết chất lượng, đơn vị luôn mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

THB Việt Nam: Đại lý máy khoan Bosch chính thức toàn quốc

THB Việt Nam hiện là một trong những đại lý cấp 1 phân phối máy khoan Bosch chính hãng tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, tem mác đầy đủ, đảm bảo chất lượng chuẩn từ Bosch với mức giá cạnh tranh.

THB Việt Nam là đại lý cấp 1 máy khoan Bosch chính hãng, giá tốt nhất.

Đơn vị mang đến thị trường đầy đủ các dòng máy khoan Bosch như khoan động lực, máy khoan pin, khoan bê tông, khoan vặn vít… phù hợp cho cả nhu cầu sửa chữa gia đình lẫn thi công công trình chuyên nghiệp. Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn thiết bị có công suất và tính năng đáp ứng đúng yêu cầu.

THB Việt Nam còn là trung tâm bảo hành Bosch chính hãng. Chính sách bảo hành rõ ràng, dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi gắn bó lâu dài cùng sản phẩm máy khoan Bosch tại đây.

Các dòng máy khoan Bosch được THB Việt Nam phân phối

Bosch mang đến nhiều lựa chọn máy khoan với thiết kế và công suất phù hợp cho từng nhu cầu công việc. Tại THB Việt Nam, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ các dòng máy khoan từ cơ bản đến chuyên dụng, phục vụ hiệu quả cả trong gia đình lẫn công trình.

Máy khoan bê tông Bosch

Khoan bê tông Bosch được thiết kế cho những công việc nặng, với khả năng chịu tải tốt và hiệu suất khoan vượt trội. Nhiều máy sở hữu 3 chức năng: khoan, búa, đục, đáp ứng yêu cầu cao trong thi công xây dựng. Một số sản phẩm nổi bật gồm Bosch GBH 2-24 DRE, Bosch GBH 2-26 DRE, Bosch GBH 220, mang đến sự ổn định và bền chắc.

Máy khoan pin Bosch

Máy khoan pin Bosch đang được hãng Bosch chú trọng phát triển với lợi thế nhỏ gọn đem lại sự linh hoạt, thuận tiện khi làm việc ở nhiều vị trí mà không phụ thuộc vào nguồn điện. Các sản phẩm được trang bị pin dung lượng cao, điện áp từ 12V - 18V đảm bảo khả năng khoan và vặn vít mạnh mẽ.

Các sản phẩm máy khoan pin Bosch.

Những model như Bosch GSR 120-LI, Bosch GSB 12V-30 được nhiều người dùng tin chọn bởi sự gọn nhẹ và tính di động. Dòng khoan pin Bosch được ứng dụng trong nhiều công việc từ sửa chữa gia đình đến xây dựng chuyên nghiệp.

Máy khoan động lực Bosch

Máy khoan động lực Bosch có ưu thế vượt trội nhờ động cơ có búa để khoan dễ dàng trên tường gạch cùng các vật liệu khác như gỗ, kim loại. Công suất mạnh hơn dòng khoan thường, cho phép xử lý nhanh các công việc dân dụng lẫn thi công nhỏ. Các model bán chạy gồm Bosch GSB 13 RE, Bosch GSB 16 RE, được đánh giá cao nhờ tính đa năng và độ bền bỉ.

Máy khoan xoay Bosch

Máy khoan xoay Bosch có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho các công việc cơ bản như khoan gỗ, kim loại, tường mỏng và bắt vít. Dòng sản phẩm này nổi bật với khả năng thao tác chính xác, dễ kiểm soát và độ bền ổn định. Các sản phẩm máy khoan xoay Bosch dùng pin hay điện đều thích hợp cho ngành mộc, quảng cáo, trần thạch cao hoặc sửa chữa gia đình.