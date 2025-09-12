THB Việt Nam - Đối tác uy tín trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thước kẹp chính hãng 12/09/2025 09:40

(PLO)- Thành lập từ năm 2012, THB Việt Nam là đơn vị uy tín trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thiết bị đo lường, đặc biệt là các dòng thước kẹp chính hãng. Doanh nghiệp cam kết mang đến sản phẩm đạt chuẩn quốc tế với đầy đủ chứng nhận CO, CQ cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và chế độ bảo hành chính hãng, đáp ứng mọi nhu cầu hiện nay.

Các hãng sản xuất thước kẹp uy tín và chất lượng

THB Việt Nam hiện đang phân phối thước kẹp chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như:

Thước kẹp Mitutoyo

Thước kẹp Mitutoyo tại THB Việt Nam bao gồm cả thước kẹp cơ khí, thước kẹp điện tử và thước kẹp đồng hồ có khả năng đo lên tới 500mm. Dòng sản phẩm này nổi bật với độ chính xác cao sai số chỉ ±0,02mm cùng độ bền bỉ trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

Thêm vào đó, thước kẹp của Mitutoyo được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi thiết kế linh hoạt, độ bền vượt trội, đa dạng chức năng (đo đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu,..). Thiết bị phù hợp cho các đơn vị sản xuất lớn đòi hỏi độ tin cậy tuyệt đối, cơ sở gia công nhỏ và cả người dùng cá nhân.

Thước kẹp Mitutoyo tại THB Việt Nam

Sản phẩm có giá thành từ 600.000 - 26.000.000 đồng, phục vụ mọi người dùng từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Bạn có thể tham khảo một số model đang bán chạy tại THB Việt Nam như Mitutoyo 500-196-30, Mitutoyo 530-118, Mitutoyo 505-732,...

Thước kẹp Insize

Song song với Mitutoyo, Insize là thương hiệu Trung Quốc được THB Việt Nam phân phối rộng rãi. Các mẫu thước kẹp Insize đáp ứng tiêu chuẩn đo lường quốc tế, độ chính xác đạt ±0,03mm, vừa đủ cho kỹ sư, thợ cơ khí, học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông..

Điểm cộng của dòng sản phẩm này nằm ở mức giá khá phải chăng, chỉ từ 400.000 - 1.400.000 đồng. Bạn vẫn có thể tìm thấy cả thước kẹp điện tử lẫn cơ khí có dải đo lên tới 200mm với đầy đủ chức năng đo trong, đo ngoài,...

Thước kẹp Insize tại THB Việt Nam

Mặc dù không đa dạng mẫu mã và nhiều tính năng hữu ích như Mitutoyo nhưng thước kẹp Insize vẫn là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất thủ công cần công cụ đo ổn định đồng thời tiết kiệm chi phí. Một số model nổi bật có thể kể đến như: Insize 1108-150, Insize 1205-1502S, Insize 1108-200,...

THB Việt Nam - Đối tác tin cậy trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thước kẹp chính hãng

Trải qua hơn 13 năm phát triển, THB Việt Nam đã khẳng định uy tín trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thước kẹp chính hãng từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Công ty mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng gồm: thước kẹp cơ khí, điện tử đến thước kẹp đồng hồ, tất cả đều đạt tiêu chuẩn CE, FCC đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.

Mức giá thước kẹp tại THB Việt Nam cũng khá đa dạng, từ vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu đồng, đáp ứng cả cá nhân, doanh nghiệp nhỏ lẫn các nhà máy sản xuất lớn. Bên cạnh đó, chính sách bảo hành và đổi trả được áp dụng minh bạch để khách hàng yên tâm tuyệt đối khi lựa chọn.

Điểm mạnh của THB Việt Nam không chỉ nằm ở sản phẩm chính hãng có chứng nhận CO, CQ rõ ràng mà còn ở dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Người mua luôn được tư vấn miễn phí để chọn đúng sản phẩm phù hợp nhu cầu, đồng thời công ty cũng luôn mang đến các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để khách hàng được hưởng mức giá tốt nhất.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam sở hữu 2 showroom tại Hà Nội và TP.HCM vừa đảm bảo khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, kiểm tra sản phẩm, vừa đảm bảo thời gian giao hàng toàn quốc nhanh chóng nhất. Với sự cam kết về chất lượng và dịch vụ toàn diện, THB Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các kỹ sư, doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Để mua sắm thước kẹp chính hãng với giá tốt nhất, khách hàng có thể liên hệ đến THB Việt Nam theo địa chỉ:

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội

Cửa hàng tại Hà Nội:

● Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ)

● Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM:

● Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ)

● Hotline: 0918132242

Đặt hàng tại online tại website:

● Maydochuyendung.com

● Thbvietnam.com

Fanpage: https://www.facebook.com/maydochuyendung

Tik tok: https://www.tiktok.com/@thbvietnam_official

Youtube: https://www.youtube.com/@thbvietnamofficial