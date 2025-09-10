Thị trường căn hộ TP.HCM: Sức cầu trở lại, giao dịch tăng đầy bất ngờ 10/09/2025 12:27

(PLO)- Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận đã có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ, ghi nhận sức cầu và lượng giao dịch tăng đột biến.

Thị trường bất động sản tháng 8-2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan khi toàn thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận phía Nam ghi nhận lượng tiêu thụ trong tháng đạt gần 4.400 căn hộ, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo DKRA Group, tỉ lệ tiêu thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt 35%, cho thấy niềm tin của người mua nhà đang dần quay trở lại.

Đáng chú ý, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm đến 96,3% tổng nguồn cung căn hộ toàn khu vực, với hơn 12.000 căn được chào bán. Sức cầu phục hồi mạnh mẽ đã giúp lượng giao dịch thành công tại thành phố tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ các dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo và kết nối thuận tiện về trung tâm.

TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi chiếm đến 96,3% tổng nguồn cung căn hộ toàn khu vực, với hơn 12.000 căn được chào bán trong tháng 8-2025. Ảnh: QH

Phân khúc hạng A (cao cấp) đang chiếm lĩnh thị trường căn hộ với khoảng 42% nguồn cung, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Trong khi đó, các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai và Tây Ninh trở thành điểm đến của dòng sản phẩm hạng B và C, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân với mức giá hợp lý hơn.

Mặt bằng giá bán cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 2% đến 6% so với tháng trước. Giá bán căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) tại TP.HCM thấp nhất ở mức 37 triệu đồng/m2; giá mở bán cao nhất lên tới mức 493 triệu đồng/m², một con số khá cao, phản ánh sự khan hiếm nguồn cung căn hộ mới trong nội đô. Trong khi đó, giá căn hộ tại Đồng Nai và Tây Ninh vẫn còn khá "dễ thở", lần lượt dao động từ 33 - 41 triệu đồng/m² và 28 - 57 triệu đồng/m².

Các chuyên gia nhận định, sự phục hồi của thị trường căn hộ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cộng hưởng: mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường của Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng và tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Dù vẫn còn nhiều thách thức, những con số tích cực trong tháng 8 là một chỉ dấu quan trọng, báo hiệu một chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản phía Nam.