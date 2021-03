Cách phân biệt máy rửa mặt Foreo Luna Mini 2 Fake

Như đã biết, chiếc máy Foreo Luna mini 2 chính là một sản phẩm rất Hot trên thị trường. Máy được sở hữu rất nhiều các tính năng vượt trội trong việc làm sạch da, mang lại cho bạn một làn da sáng bóng và láng mịn. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay chiếc máy rửa mặt này có rất nhiều hàng nhái và khó phân biệt. Vậy hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu cách phân biệt máy rửa mặt foreo luna mini 2 hàng chính hãng và hàng fake, dưới bài viết này.

Chiếc máy Foreo Luna mini 2 với công nghệ vượt trội

Chiếc máy Foreo Luna mini 2 được biết đến không chỉ là một vật dụng rửa mặt thông thường mà nó chính mà một công nghệ chăm sóc da rất tuyệt vời. Dưới đây chính là những điểm vượt trội của chiếc máy này:





Sở hữu sóng âm T-Sonic với 8.000 xung động trên mỗi phút

Một trong những điểm nổi bật của chiếc máy rửa mặt này chính là độ rung của sóng âm T-Sonic. Hơn nữa với chế độ rung của chiếc máy này sẽ giúp bạn loại bỏ được những bụi bẩn mà không cần phải ma sát. Từ đó giúp bạn hạn chế được những các tình trạng tổn thương da hoặc gây kích ứng cho da. Hơn nữa với gai silicon mềm mại kết hợp với sóng âm T-Sonic mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Mang thiết kế tối ưu

Đối với chiếc máy này được thiết kế với cọ lớn giúp bạn làm sạch da hiệu quả. Hơn nữa với chất liệu là silicon mềm mại chăm sóc da một cách tối ưu cùng với khả năng kháng khuẩn cao hơn rất nhiều so với các loại cọ làm sạch thông thường khác.

Khả năng chống nước vượt trội

Foreo luôn tự tin với khả năng chống nước của chiếc máy này, bạn có thể thoải mái sử dụng ngay cả khi lỗ sạc pin của máy không có nút đậy, mà không lo bị hỏng. Hơn nữa lỗ sạc của máy cũng không bị gỉ sét khi tiếp xúc với môi trường nước, bạn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Máy rửa mặt foreo luna mini 2 fake làm sao để phân biệt?

Trên thực tế khi nhìn chiếc máy rửa mặt Foreo chính hãng và hàng Fake có vẻ ngoài khá giống nhau nên bạn khó có thể phân biệt. Dưới đây chính là những cách giúp bạn có thể phân biệt hàng giả và hàng chính hãng của chiếc máy này, cụ thể như sau:





Cả hàng thật và hang giả đều có bao bì bên ngoài, với hàng chính hãng sẽ có tem niêm phong cùng với vạch rõ ràng và được thiết kế thấp hơn so với hàng giả. Bên cạnh đó hàng giả sẽ không có tem.

● Ngoài ra bạn cũng có thể dựa vào màu chữ Foreo được in trên hộp, đối với hàng giả sẽ có chữ màu đen đậm và hàng thật chữ được in với màu hơi nhạt. Bởi vậy nếu bạn thấy chữ Foreo được in trên hộp có mày đen đậm thì đó chính là hàng Fake.

● Với những chiếc máy là hàng giả bên dưới hộp chỉ có mã vạch cùng với tên sản phẩm. Đối với hàng thật sẽ có rất nhiều thông tin như mã vạch, xuất xứ, tên sản phẩm cùng với những ký hiệu khác.

● Ngoài ra bên trong hộp Foreo Luna mini 2 là hàng chính hãng sẽ luôn có được 1 tag nhựa khi bạn cào ra sẽ có một mã số giúp bạn đăng ký bảo hành. Bên cạnh đó hàng giả sẽ không có điều này, đây chính là cách giúp bạn có thể phân biệt được loại máy này chính hãng với hàng Fake.

● Chiếc máy chính hãng sẽ có cục sạc được đựng trong hộp giấy với thiết kế sắc sảo. Bên cạnh đó với hàng giả sẽ có cáp sạc khá ngắn cũng như kém hoàn thiện.

Với những thông tin chúng tôi chia sẻ có lẽ đã giúp bạn có lẽ đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc máy rửa mặt Foreo Luna mini 2 fake làm sao để phân biệt. Đồng thời qua đây sẽ giúp bạn có thể mua được một chiếc máy rửa mặt với chất lượng tối ưu nhất. Hơn nữa vơi chiếc máy này sẽ giúp bạn chăm sóc da dễ dàng hơn mang tới cho bạn một làn da mềm mịn và trắng sáng.