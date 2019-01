1 tài xế container thừa nhận 'chơi đập đá một ít'

Chiều ngày 29-1, Công an quận 7 phối hợp với Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng PC08, Công an TP.HCM), Thanh tra giao thông và Trung tâm y tế dự phòng thực hiện kiểm tra ma túy đối với tài xế container trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7).



Tài xế P. thừa nhận mình "chơi đập đá". Ảnh: MINH VƯƠNG

Tại đây, công an đã kiểm tra ngẫu nhiên 24 tài xế container di chuyển qua khu vực này và phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Công tác kiểm tra nước tiểu cho ra kết quả tài xế P. dương tính với ma túy đá. Vì vậy, công an đã đưa tài xế P. về trụ sở công an phường Tân Thuận Tây để lập biên bản.

Khi công an hỏi thì tài xế P. thừa nhận “Em chơi đá, em nói thiệt” và còn nói chi tiết là “em chơi trong mấy cái bình đập đập đó”. “Em nói thật là em chơi thật nhưng chơi ít chứ không có nhiều. Chơi nhiều là chắc em sống không nổi. Em chết lâu rồi”, tài xế P. nói.

Hiện công an đã tạm giữ xe container vì tài xế P. không có giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 28-1, tổ công tác này cũng tiến hành kiểm tra ma túy đối với tài xế container tại đường Liên Cảng A5, (phường Tân Thuận Đông, quận 7 ). Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế xe container tên T. (32 tuổi, ngụ Bình Dương) dương tính với ma túy. Tài xế T. thừa nhận có “chơi” ma túy.

Theo Phòng PC08 Công an TP.HCM, từ ngày 15-1 đến ngày 28-1, CSGT TP đã phối hợp với công an địa phương phát hiện 10 trường hợp tài xế container dương tính với ma túy. Trong đó có 4 tài xế không thừa nhận nên đang được cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm máu.