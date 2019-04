Bắt 3 người tháo chạy bỏ gần 1 tấn nghi là ma túy ở Nghệ An

Chiều 17-4, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Số bao tải nghi ma túy vứt bên đường thuộc xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là tang vật nằm trong chuyên án của công an”.





Hình ảnh người dân phát hiện hàng "lạ" vứt bên đường.

Theo ông Hùng, thông tin người dân tự phát hiện gần một tấn nghi ma túy đổ bên đường rồi báo cơ quan chức năng là không chính xác. Mà đó là tang vật khi công an truy bắt, chốt chặn các nẻo đường thì nhóm nghi phạm buôn ma túy bỏ lại.

“Nếu đó là chủ động phi tang tang vật thì chúng sẽ chôn, không ai dại gì mang ra đường đi đổ. Chúng biết không thể mang hàng chạy được mới để xuống đường. Hiện chúng tôi đã bắt được một số nghi can. Riêng nghi can người nước ngoài thì đang truy bắt”- Đại tá Hùng nói.

Theo nguồn tin, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được ba nghi can và đang mở rộng điều tra, truy bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia. Nhóm trên bị truy đuổi đã để 24 bao tải chứa chất “lạ” nghi ma túy bên quốc lộ 48B (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Chiều 17-4, hàng chục bao tải lớn chứa chất lạ nghi ma túy đã được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Công an khống chế, bắt quả tang một nghi can ôm hơn 200 viên ma túy tổng hợp đi bán tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trước đó, chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an khám xét tại một nhà dân ở TP Vinh (Nghệ An) thu giữ ma túy “khủng” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát chặn xe hai đầu ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) để bắt giữ xe tải “chở hàng” đưa vào một nhà dân.

Tại đây, phóng viên chứng kiến cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải, người đàn ông vận chuyển hàng trên xe tải và một người khác.

Khám xét trong nhà ông Phạm Văn P. (SN 1953, trú phường Hà Huy Tập), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với C04, Bộ Công an thu giữ nhiều hàng hóa, trong đó có lượng ma túy “khủng” bỏ trong loa thùng.... Cảnh sát cũng niêm phong, thu giữ một chiếc xe tải với nhiều hàng hóa trên xe.