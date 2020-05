Bỏ điều kiện riêng về thường trú ở các thành phố lớn?

Lo ngại khả năng đáp ứng an sinh xã hội Có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng việc bỏ các quy định riêng về điều kiện ĐKTT tại TP trực thuộc trung ương là vấn đề “cần cân nhắc thận trọng” để vừa đảm bảo hài hòa giữa quyền tự do cư trú của công dân với khả năng đáp ứng các dịch vụ thiết yếu về bảo đảm an sinh xã hội cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại các đô thị lớn. Bởi nhiều chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa… đang gắn với quyền lợi của người có ĐKTT. Bà Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, TAND Tối cao (đại biểu Quốc hội Hà Nội), cho hay bà trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về việc bỏ điều kiện ĐKTT vào TP trực thuộc trung ương. “Yêu cầu đặt ra là không chỉ thực hiện quyền tự do cư trú mà phải bảo đảm an ninh xã hội, bảo đảm an toàn, chất lượng cuộc sống của người dân” - bà Hoa nêu quan điểm và khẳng định chưa có cơ sở để quyết định việc sửa đổi như đề xuất trong dự thảo luật.