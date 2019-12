Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với công an Đồng Nai

Ngày 23-12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai. Tham gia cùng Đoàn công tác có Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.





Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an phát biểu giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Ảnh: CAĐN.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về những kết quả nổi bật mà lực lượng Công an Đồng Nai đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, Công an Đồng Nai đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng chục thành viên tổ chức phản động lưu vong và các tổ chức, hội nhóm chống đối trong nước…

Đặc biệt, Công an Đồng Nai đã tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt phá hàng chục băng nhóm “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản với quyết tâm không để tội phạm lộng hành. Từ đó thiết lập lại trật tự xã hội, làm chuyển biến và thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để nhân dân cảm nhận sự thanh bình của xã hội.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đạt được đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để tập trung chấn chỉnh trong thời gian tới.

“Lãnh đạo Công an tỉnh phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác cán bộ, không tư lợi riêng, không lạm dụng quyền lực, xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm thuần khiết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy đảng và đồng bào nhân dân tỉnh Đồng Nai”, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.