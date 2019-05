Chủ quán thịt chó có dấu hiệu ngáo ‘đá’ nhảy múa với con gà

Sự việc xảy ra vào cuối chiều 3-5, tại phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An), anh D. (chủ quán thịt chó nổi tiếng) đã cầm dao chạy sang nhà hàng xóm chặt đứt cổ gà.



Anh D. nghi ngáo đá ngồi trên ban công tầng 2 nhà người dân ở phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An).

Người dân hốt hoảng và ca ngăn, nhưng anh này tay vẫn cầm con gà rồi leo lên nhà tầng của người dân gần đó. Sau đó, anh D. leo tên mái nhà rồi lên ban công sau tầng 2 của một ngôi nhà bên đường Nguyễn Gia Thiều (TP Vinh) đứng cầm con gà và “múa”, bẻ cổ con gà.



Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khuyên nhủ anh D. xuống nhưng anh vẫn không xuống mà đứng nói, hai hay “múa”. Rất đông người dân đứng xung quanh đường và ngôi nhà theo dõi sự việc.

Công an (mặc áo xanh) vừa thuyết phục vừa đánh lạc hướng để đồng đội trong phòng tầng 2 lao ra khống chế bắt giữ anh D.

Trước tình hình trên, cảnh sát phải phân công một nhóm bí mật lên tầng 2 ngôi nhà áp sát anh D., một người cầm con dao của anh D. đi đến gần để nói chuyện nhằm đánh lạc hướng anh D. Anh D. vứt con gà xuống đất.

Sau đó, các chiến sĩ cảnh sát từ trong phòng ở tầng 2 lao ra khống chế, bắt giữ được anh D.



Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng bắt giữ anh D.

Người dân cho biết anh D. là chủ quán thịt chó có tiếng ở phường Hưng Dũng. Thi thoảng anh D. có biểu hiện “ngáo” đá, nhưng lần này “ngáo” nặng hơn.



Được biết, thời gian qua anh D. làm “bố đơn thân” nuôi các con.

Hiện Công an phường Hưng Dũng và Công an TP Vinh đang tạm giữ anh D. để tiếp tục làm rõ.