Điều tra các cơ sở nhập hàng triệu lít xăng giả

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ 1-1-2017 đến nay, số tiền đường dây này mua dung môi là 3.000 tỉ đồng và trung bình mỗi tháng họ đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả. Thời điểm khám xét, công an đã thu giữ 3,2 triệu lít dung dịch các loại (gồm gần 2,2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, 432.000 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch...); ba tàu thủy, sáu xe bồn, năm máy bơm, 50 kg chất tạo màu… Từ các chứng cứ thu thập, công an đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó ra lệnh bắt 22 bị can để tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can. Để phá đường dây này, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định giao Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng ban chuyên án và phân công nhiệm vụ cho các thành viên gồm: giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cục trưởng Cục CSĐT cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. TUYẾN PHAN