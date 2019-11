‘Không được để thảm kịch này tái diễn’

Phát biểu tại Quốc hội trước khi vào phần trả lời chất vấn chiều 8-11, đề cập đến vụ 39 công dân Việt Nam (VN) vừa thiệt mạng trong container tại Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động nói: “Chúng ta bày tỏ lòng tiếc thương tới những công dân VN thiệt mạng trong thảm kịch vừa xảy ra tại Anh và xin chia buồn với gia quyến các nạn nhân. Chúng ta không được để thảm kịch đó tái diễn!”.



Chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân về nước

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 7-11, Bộ Công an VN và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10 đều là người VN. Các nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh cuộc họp này để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật VN, Anh và luật pháp quốc tế.

Liên quan đến nội dung này, bên hành lang Quốc hội sáng cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự kiến hôm nay hoặc ngày mai (10-11), thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về. Theo dự kiến, sẽ có một máy bay đưa thi thể các nạn nhân về VN, còn việc đưa về sân bay nào thì hiện đang tính toán.



Người thân đang lo lắng chờ đợi thông tin con, em đi Anh bị mất liên lạc. Ảnh: Đ.LAM

Không công bố danh tính 39 nạn nhân

Cũng trong sáng 8-11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ không công bố công khai danh tính 39 nạn nhân tử vong tại Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo ông Xô, việc này xuất phát từ đề nghị của nhiều gia đình nạn nhân cũng như yêu cầu của phía Anh.

“Các gia đình họ đã quá đau khổ, không muốn báo chí đi sâu thêm nữa” - chánh Văn phòng Bộ Công an nói và khẳng định cơ quan chức năng VN đang tích cực phối hợp cùng nước Anh để đưa thi thể các nạn nhân về VN.

Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã có thư gửi gia đình các nạn nhân là người địa phương. Trong thư ông Sơn bày tỏ lòng tiếc thương và gửi đến các gia đình, người thân của các nạn nhân lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất.

Ông Sơn cho hay hiện nay các ngành và địa phương có liên quan đang tích cực chuẩn bị để phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình.

“Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát” - bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh viết.

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông Vinh cho hay tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ, đồng thời sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.