Lực lượng tìm kiếm tạm rút khỏi Rào Trăng 3 vì bão số 8

Ngày 25-10, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa bàn tỉnh đang có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8 nên ban chỉ huy đã yêu cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để phòng chống bão, tạm thời không đưa người vào Rào Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao.



Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.HỒNG

Theo đó, trước 13 giờ chiều nay, toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về tại thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích khi thời tiết thuận lợi.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết, vào 21 giờ tối 24-10, thi thể một công nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày đã được lực lượng công an đưa về xã Hương Bình (TX Hương Trà), tiếp đó sẽ đưa về bệnh viện giám định ADN để bàn giao cho gia đình.



Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa thi thể từ Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Ảnh: T.HỒNG

Như vậy, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm thấy 5/17 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.