Môi giới trả 47.000 USD cho gia đình cô gái 19 tuổi đi Anh?

Sáng 30-10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp nghe báo cáo về tình hình liên quan đến người Nghệ An nghi vấn chết trong container ở Anh. Cuộc họp thống nhất triển khai các nội dung trong văn bản số 7624 (ngày 26-10-2019) về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý thông tin liên quan đến 39 người chết trong container ở Anh. Được biết, tại Hà Tĩnh, có khoảng 10 gia đình trình báo con, em của họ đi sang Anh bị mất tích từ ngày 22 và 23-10.