Ông Trần Vĩnh Tuyến và 4 người bị khởi tố vì sai phạm ở SAGRI

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI).



Ông Lê Tấn Hòa (trái) và Phan Trường Sơn. Ảnh: bocongan.go.vn

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với năm bị can.



Những bị can này gồm: ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM; ông Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM);

Ông Phan Trường Sơn, sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM);

Ông Trần Quốc Đạt, sinh năm 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM và ông Lê Tấn Hòa, sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM;



Ông Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh:bocongan.gov.vn

Sau khi Viện KSNDTC (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước... 1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã vị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.