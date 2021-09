Phú Yên chưa tập trung học sinh đến trường Ngày 11-9, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên xác nhận sở đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh này chưa tập trung học sinh đến trường để tổ chức dạy học từ ngày 13-9 cho đến khi có thông báo mới. Sở GD-ĐT Phú Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các hình thức dạy- học từ xa. Theo ông Trần Khắc Lễ, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên cơ bản được kiểm soát những vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Do đó, chưa thể tập trung học sinh đến trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, thầy cô giáo.