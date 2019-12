Sẽ có phương án khẩn trương hơn cho Thủ Thiêm

Sáng 4-12, tổ đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) TP.HCM và tổ ĐB HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2, TP.HCM.



Tổ ĐBQH TP.HCM gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Tổ ĐB HĐND TP.HCM có ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và một số ĐB khác.

Đề nghị Ban Dân nguyện giám sát Thủ Thiêm

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri quận 2 tiếp tục nêu ý kiến về việc xác định ranh đất ngoài ranh quy hoạch; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc xử lý các cá nhân sai phạm...

Trao đổi với cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết sau lần tiếp xúc cử tri quận 2 trước kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có văn bản chính thức gửi đến Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng QH, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ QH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan đến phản ánh của cử tri về Thủ Thiêm.

Ngay sau đó ông Khuê đã đọc văn bản này cho cử tri quận 2 nghe: “Cử tri quận 2, TP.HCM luôn phản ánh về nội dung hai thông báo Kết luận số 1483 ngày 4-9-2018 và 1041 ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, chưa giải quyết đầy đủ các nội dung khiếu nại, kiến nghị của cử tri. Rất nhiều cử tri đã phản ánh khiếu nại việc năm khu phố ở ba phường gồm khu phố 1, phường Bình An; khu phố 5-6, phường An Khánh và khu phố 1-2, phường Bình Khánh nằm ngoài ranh quy hoạch, không chỉ riêng khu vực 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An theo như kết luận của Thanh tra Chính phủ”.

Theo ông, văn bản này cũng nêu việc cử tri đề nghị Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân. Đồng thời đề nghị tổ chức đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện, giải quyết rốt ráo vụ việc tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dẫn chứng tiếp cho việc đoàn ĐBQH TP.HCM vẫn tiếp tục theo sát vụ việc này, ông Khuê cho biết trước buổi tiếp xúc, ông đã gọi điện thoại cho trưởng và phó Ban Dân nguyện của QH đề cập mong muốn Ban Dân nguyện thành lập đoàn để cùng TP.HCM giám sát việc giải quyết tình hình khiếu nại, khiếu kiện tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Ban Dân nguyện đã chấp thuận đề nghị của tôi và nói sẽ báo cáo lại Ủy ban Thường vụ QH về việc này để thành lập tổ công tác của Ban Dân nguyện vào giám sát xoay quanh tình hình khiếu kiện ở khu đô thị mới Thủ Thiêm” - ông Khuê cho hay.



ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với cử tri quận 2 (TP.HCM) sau buổi tiếp xúc ngày 4-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sẽ khẩn trương hơn, nỗ lực hơn

Về vấn đề vì sao không đưa vấn đề Thủ Thiêm chất vấn tại kỳ họp QH vừa qua như đề nghị của cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trong nội dung dự kiến chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp QH vừa qua có đưa nội dung chất vấn của Thanh tra Chính phủ. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến các đại biểu chọn lọc các vấn đề đang được quan tâm thì vấn đề chất vấn cơ quan thanh tra được để lại, chưa trả lời ở kỳ họp này.

Tuy nhiên, theo ông Khuê, trong báo cáo về tổng hợp ý kiến cử tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có đề cập đến kiến nghị Chính phủ và các cơ quan quan tâm cùng với TP.HCM tập trung giải quyết các vấn đề cử tri khiếu nại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Không phải Đoàn ĐBQH TP không muốn đề đạt câu chuyện Thủ Thiêm tại kỳ họp QH mà do đoàn không thể quyết định được việc chất vấn Thanh tra Chính phủ để trình bày sự việc này” - ông Khuê nói.

Về việc giải quyết quyền lợi của người dân Thủ Thiêm, ông Khuê cho biết hiện UBND TP.HCM đang trao đổi với bộ, ngành trung ương trên tinh thần việc triển khai, thực hiện dự án trước đó đã có những sai sót, do vậy lần này phải làm thận trọng.

“Gần tết rồi, một năm lại trôi qua và các khiếu nại của bà con vẫn còn dang dở. Từ các gửi gắm của cử tri hôm nay, chúng tôi sẽ có phương án khẩn trương hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để sớm giải quyết vấn đề bà con quan tâm” - ông Khuê nói.