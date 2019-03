Tài xế dương tính ma túy lại đổ thừa do thuốc viêm họng

Theo một lãnh đạo Công an quận 9, vừa qua có một trường hợp tài xế container có mẫu thử nước tiểu dương tính với ma túy nhưng khai do bị chấn thương có uống thuốc giảm đau. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm lại thì đúng là thuốc tây đã làm ảnh hưởng đến mẫu thử, chứ không phải tài xế dùng ma túy. Vì vậy, công an quận 9 đã giải tỏa đối với tài xế này. “Chuyện tài xế đường dài dùng ma túy là vấn đề từ rất lâu và kéo dài đến nay. Về lý thuyết người ta truyền miệng nhau rằng tài xế có thể uống nhiều loại thuốc hoặc chất này chất kia để làm tác động đến mẫu thử, nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Nhưng trên thực tế thì đa số kết quả kiểm tra đều chính xác” – ông nói thêm về tình trạng tài xế đường dài đối phó nếu bị kiểm tra ma túy. Ông cũng khẳng định, thời gian tới, công an quận 9 tiếp tục kiểm tra ráo riết chứ không nới lỏng hay buông bỏ vấn đề này.