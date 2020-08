TP.HCM: 16 địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh về giao thông

Ngày 20-8, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), cho biết đã triển khai việc tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp.



16 Đội, Trạm CSGT thuộc PC08 sẽ tiếp nhận phản ánh người dân. Ảnh: LÊ THOA

Việc này nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an tại Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT. Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 5-8, thay thế cho Thông tư 01/2016.

Trong Điều 24 của Thông tư 65 có quy định về việc tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Theo đại diện PC08, thực hiện quy định này, hiện nay, người dân có thể trực tiếp đến trụ sở các đơn vị Đội, Trạm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát thuộc PC08 để cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tại các đơn vị này đều có bố trí cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh.

Hiện PC08 có 16 Đội, Trạm thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát với địa chỉ như sau:

1. Đội CSGT Bến Thành (52 – 54 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM).

2. Đội CSGT Bàn Cờ (369 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.HCM)

3. Đội CSGT Tân Sơn Nhất (139 đường Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

4. Đội CSGT Chợ Lớn (81 đường Ngô Quyền, phường 11, quận 5, TP.HCM).

5. Đội CSGT Hàng Xanh (1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

6. Đội CSGT Bình Triệu (41 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

7. Đội CSGT Rạch Chiếc (212 Quốc lộ 1, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM).

8. Đội CSGT An Sương, Điểm (1509A đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM).

9. Đội CSGT An Lạc Chánh (B4/11 Quốc lộ 1, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

10. Đội CSGT Phú Lâm (A6/12D, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

11. Đội CSGT Cát Lái (56 đường Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM).

12. Đội CSGT Nam Sài Gòn (338B đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM)

13. Trạm CSGT Đa Phước (338B đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM).

14. Trạm CSGT Tân Túc (3/18C Quốc lộ 1, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

15. Trạm CSGT Tây Bắc (144 – 148 Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).

16. Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn (282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Ngoài ra, người dân còn có thể cung cấp những thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông thông qua thư điện tử (email) của PC08 tại địa chỉ: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.

Đại diện PC08 cũng hướng dẫn, khi người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh thì phải cung cấp tên, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Về phía đơn vị tiếp nhận thông tin, các Đội, Trạm CSGT phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm.

Đồng thời, sau khi tiếp, cán bộ CSGT tiến hành xem xét, phân loại. Nếu các thông tin, hình ảnh này đảm bảo quy định theo Thông tư 65 thì báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền để thực hiện các bước xử lý tiếp theo đúng quy định.