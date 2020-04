Thành ủy TP.HCM vừa phát đi thông báo về Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X.

Theo đó, Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 40 khóa X diễn ra bằng hình thức trực tuyến vào ngày 16-4, trong điều kiện cả nước và TP đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị đã làm việc nghiêm túc và hết sức trách nhiệm. Các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá và thảo luận các nội dung quan trọng, đề xuất các giải pháp để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển TP.HCM và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.



Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 40. Ảnh: Trung tâm báo chí

Giải pháp phòng, chống dịch COVID-19: Đồng bộ, quyết liệt, kịp thời

Với sự lãnh đạo kịp thời của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng với cả nước, TP.HCM đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.



Với nhiều biện pháp như bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cách ly các ca nhiễm, kịp thời truy vết và cách ly những người nghi nhiễm, đóng cửa các trường học và các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, hạn chế đi lại, tụ tập đông người, lập các chốt kiểm tra dịch... Về cơ bản, TP.HCM đã kiểm soát được tình hình và là địa phương không có dịch COVID-19.

Mặc dù đạt được những kết quả rất quan trọng như trên song tình hình diễn biến dịch trên thế giới còn rất phức tạp, Việt Nam không thể đóng cửa biên giới dài hạn nên chúng ta không được chủ quan, mà phải chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng dịch triệt để, phù hợp với thực tiễn.

TP.HCM phải cùng cả nước phấn đấu kiểm soát lây nhiễm COVID-19 ở mức thấp, không phát triển thành dịch, làm tiền đề để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội

Theo hướng này, TP.HCM là địa phương đầu tiên ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 ở các doanh nghiệp. Nếu đủ điều kiện an toàn thì doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, chưa đủ điều kiện an toàn phải khắc phục, nếu không đảm bảo an toàn phòng dịch thì phải tạm ngưng sản xuất. Kiên quyết không để tình trạng sản xuất nhưng không đảm bảo phòng dịch.

Hội nghị cũng thống nhất những kết quả rất tích cực đạt được trong công tác phòng chống dịch của TP trong thời gian qua là do sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực, chấp hành nghiêm túc của nhân dân và các doanh nghiệp.

Kinh tế TP.HCM có những điểm sáng

Hội nghị thống nhất hầu hết các ngành, các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đều chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh; riêng ngành du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Với tình hình khó khăn do điều kiện khách quan, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến sự tăng trưởng chung của TP. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 335.682 tỉ đồng, tăng 0,42% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,64%). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 88.241 tỉ đồng, đạt 21,74% dự toán và giảm 8,63% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội TP vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, đó là sản xuất công nghiệp tăng trưởng 3,37% và xuất khẩu tăng trưởng 7,5%. Mặc dù tốc độ tăng GRDP giảm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng khoảng 28,4% trong GDP của cả nước, đặc biệt là tổng thu ngân sách nhà nước tuy giảm nhưng chiếm tỉ lệ khoảng 27% của cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy TP vẫn có những yếu tố tích cực là tiền đề để tiếp tục phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Chú trọng thực hiện "nhiệm vụ kép"

Hội nghị thống nhất TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn “bình thường mới”, tập trung triển khai “nhiệm vụ kép”, vừa phòng dịch quyết liệt, triệt để, vừa tích cực, khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội với lộ trình an toàn dịch phù hợp.

Theo đó, UBND TP ban hành các bộ tiêu chí hoạt động an toàn dịch cho trường học, các cơ sở thương mại và dịch vụ, các bệnh viện, hoạt động vận tải, du lịch, các hoạt động văn hóa và thể thao để triển khai áp dụng và kiểm tra, giám sát từ tháng 5-2020.

TP cũng chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly dành cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước theo chỉ đạo của Chính phủ, có dự trữ cần thiết năng lực tiếp nhận cách ly. Xây dựng và triển khai phương án kiểm soát khả năng lây nhiễm do người nước ngoài và từ các địa phương khác đến TP.HCM, tầm soát nguy cơ lây nhiễm ở các ngành nghề, khu vực có chỉ số rủi ro, đảm bảo thành phố không bị động trước nguy cơ xảy ra dịch và lây nhiễm, không có dịch ở TP.

Đồng thời triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của người dân trong giai đoạn bình thường mới.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí

Hội nghị thống nhất giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của TP đến các doanh nghiệp; ổn định mặt bằng lãi suất; xây dựng kế hoạch hỗ trợ về vốn.

Xây dựng và ban hành Bộ chỉ số tính điểm ưu tiên để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo phương châm dễ tính, dễ áp dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ chỉ số được công bố và áp dụng vào cuối tháng 4-2020.

Thực hiện rà soát các dự án bất động sản có xen kẽ đất công và lập phương án xử lý theo nguyên tắc đã được Chính phủ hướng dẫn để đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn TP. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở TN&MT và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị để triển khai thực hiện từ giữa tháng 5-2020.

Thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đầu tư công. Các quận, huyện tổ chức giao ban chuyên đề định kỳ hai tuần một lần, phấn đấu đến tháng 10 tiến độ giải ngân đầu tư công phải đạt ít nhất là 80% kế hoạch năm 2020 được giao.

Khẩn trương hướng dẫn các quận, huyện triển khai Nghị quyết số 27 ngày 9-3-2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

Quan tâm triển khai quyết liệt dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh), thực hiện đúng tiến độ các dự án tuyến metro số 1, tuyến metro số 2, xây dựng ba nhà máy xử lý rác thải, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).



Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang tăng tốc về đích. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm: Dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư bốn tuyến đường; xây dựng phương án và triển khai đấu thầu dự án, đấu giá các lô đất đã có đủ điều kiện. Đồng thời thực hiện chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất diện tích 43.957,6 m² thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 trong đầu tháng 5-2020.

Quyết liệt triển khai thực hiện “Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn năm 2025”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để thực hiện cải cách hành chính.

Triển khai xây dựng các chương trình, đề án thành phần trong ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển TP theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 25-6-2020.

Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.