Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 14/02/2026 16:48

(PLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, đồng thời lưu ý việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản của Người.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, ngày 14-2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính kính cẩn nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hi sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Thủ tướng chúc mừng năm mới du khách tham quan khu di tích. Ảnh: VGP

Thủ tướng và đoàn công tác nguyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác và thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ, Thủ tướng lưu ý cán bộ nhân viên khu di tích thay mặt toàn dân tộc, gìn giữ, bảo tồn, chăm sóc, phát huy những giá trị hiện vật khu di tích và công trình Phủ Chủ tịch phục vụ khách đến thăm, góp phần lan tỏa hơn nữa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.