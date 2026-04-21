Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc 21/04/2026 05:52

Chiều tối 20-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi. Trong đó, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số là lực lượng trực tiếp góp phần chuyển hóa chủ trương thành chính sách và giám sát việc thực hiện trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHÂN DÂN

Qua 15 nhiệm kỳ với chặng đường trên 80 năm đồng hành cùng đất nước, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số không ngừng trưởng thành, tham gia ngày càng sâu vào lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Những nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chủ trương, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ. Nhiều định hướng lớn đã được thể chế hóa kịp thời, tạo khuôn khổ quan trọng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần huy động, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, từng bước cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong quá trình đó, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã phát huy rõ vai trò tích cực giám sát, góp phần làm rõ những điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn hơn.

Đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số ngày càng khẳng định rõ vai trò trong xây dựng chính sách, giám sát thực thi và kết nối giữa nghị trường với đời sống đồng bào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần nhìn nhận thẳng thắn rằng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước.

Khoảng cách phát triển còn lớn; thu nhập thấp, sinh kế chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ở nhiều nơi còn bất cập. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cần có cách tiếp cận mang tính chiến lược, đồng bộ và thực chất hơn đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Mang tiếng nói từ bản làng vào nghị trường

Xác định rõ vai trò của đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở, đề xuất những chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc.

Mỗi kiến nghị phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với khả năng thực thi và hướng tới hiệu quả cụ thể; cần đặt công tác dân tộc trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước; quan tâm nhiều hơn trong quá trình thảo luận, quyết định và giám sát chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, gắn với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần phát huy vai trò, mang tiếng nói từ cơ sở vào xây dựng pháp luật, bảo đảm quy định ban hành sát thực tiễn, triển khai được ngay; quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Mỗi chủ trương, mỗi quyết sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng còn nhiều khó khăn.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và thực chất hơn trong hoạt động của mình để có bước chuyển mạnh mẽ về chất trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội và của cử tri.

Mỗi đại biểu cần nâng cao thực chất vai trò đại diện và tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách; trong hoạt động lập pháp, cần tham gia từ sớm, từ khâu hình thành chính sách; trong hoạt động giám sát, phải theo dõi, đôn đốc và đi đến cùng kết quả.

Mỗi kiến nghị cần gắn với trách nhiệm cụ thể và kết quả cụ thể; chủ động hơn trong việc đề xuất và hoàn thiện chính sách...

Đại biểu phải chủ động kết nối thông tin hai chiều từ cơ sở đến nghị trường và ngược lại, bảo đảm các kiến nghị xuất phát từ thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp thu, xử lý kịp thời và hiệu quả. Mỗi ý kiến của đại biểu không chỉ dừng lại ở phát biểu, mà phải được theo dõi, đôn đốc và chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần tiếp tục phát huy vai trò, giữ vững bản lĩnh chính trị, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, mang tiếng nói từ bản làng vào nghị trường và theo đuổi đến cùng kết quả trong thực tiễn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội là đại biểu là người dân tộc thiểu số; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số với các cơ quan của Quốc hội, với Chính phủ và chính quyền địa phương.