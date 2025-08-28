Tiểu thương chợ Bến Thành được hỗ trợ gần 2 tỉ đồng để lắp máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử 28/08/2025 18:28

Trước những khó khăn của tiểu thương trong việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định mới, Ban Quản lý chợ Bến Thành đã phối hợp cùng các doanh nghiệp hỗ trợ gần 2 tỉ đồng để trang bị miễn phí toàn bộ thiết bị và phần mềm cho tiểu thương.

Theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, từ ngày 1-6-2025, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đại diện chợ Bến Thành cho biết, tại chợ có khoảng 600 hộ kinh doanh thuộc diện phải áp dụng quy định này và 100% tiểu thương đã cam kết thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế đã phát sinh nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, vào ngày hôm qua (27-8), Ban Quản lý chợ đã tổ chức một buổi họp mặt với các tổ trưởng, tổ phó của các tổ tự quản. Tại đây, Ban Quản lý đã ghi nhận những vướng mắc của tiểu thương trong sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế.

Ban Quản lý chợ Bến Thành gặp gỡ các tiểu thương trong ngày 27-8.

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Quản lý chợ đã phối hợp với Ngân hàng Agribank, Tập đoàn VNPT và Công ty TNHH Finan triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Đáng chú ý, Agribank và VNPT đã cam kết tài trợ cho 1.000 hộ kinh doanh tại chợ một gói hỗ trợ trị giá 1.750.000.000 đồng. Trong đó, riêng Agribank hỗ trợ 1.185.000.000 đồng.

Gói hỗ trợ này sẽ bao gồm 100% chi phí cài đặt phần mềm bán hàng, gói hóa đơn, chữ ký số, máy POS và mã QR.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ bố trí nhân sự túc trực thường xuyên tại chợ để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tiểu thương sử dụng các công cụ số hóa, từ quản lý thu chi, hàng hóa, công nợ ngay trên điện thoại cho đến việc kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Các đơn vị cam kết sẽ đồng hành cùng tiểu thương chợ Bến Thành, giúp quản lý kinh doanh dễ dàng, hiệu quả hơn, và an tâm về các vấn đề về kế toán thuế theo đúng quy định tại Nghị định 70/2025, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chợ.