Lãnh đạo Sở Công Thương hồ hởi 'chốt đơn' trên sóng livestream ủng hộ nông sản tỉnh nhà 25/08/2025 16:49

(PLO)- Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, 32 tấn nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long như cam sành, dừa trọc, bưởi da xanh đã được người tiêu dùng khắp cả nước chốt đơn ngay trên sóng livestream.

Đây là kết quả ban đầu được ghi nhận tại tuần lễ “Vươn mình nông sản Vĩnh Long - Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP” do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phát động.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 23-8 đến ngày 30-8 với sự đồng hành Công ty TNHH Đường sắt số 1 (HURC), TikTok Shop, Sendo Farm cùng sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Các sản phẩm tham gia tuần lễ đều là các mặt hàng đặc sản, sản phẩm OCOP và chuẩn VietGap như bưởi da xanh, cam sành, dừa trọc...

Đáng chú ý, tại phiên livestream ngày 24-8 tại Ga Metro Tân Cảng TP.HCM, ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) đã tham quan và trực tiếp 'chốt đơn' ngay trong phiên livestream của hai nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem, Phương Oanh Daily. Việc chốt đơn nhằm lan tỏa và khẳng định chất lượng nông sản Vĩnh Long đến rộng rãi người tiêu dùng trên cả nước.

Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long (đeo kính) cùng ông Lê Minh Triết, Giám đốc HURC1 xuất hiện tại phiên livestream của nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem. Ảnh: Hạ Quyên

Ngoài các phiên livestream bán hàng đặc sản Vĩnh Long như bưởi da xanh, cam... còn được đẩy mạnh tiêu thụ trên ứng dụng Siêu thị Online của Sendo Farm. Đại diện Sendo Farm cho biết, chỉ riêng ngày 24-8, đã có hơn 18 tấn nông sản được đặt mua, phân phối đến hơn 18.000 điểm nhận hàng tại TP. HCM và Hà Nội.

Tính chung trong ngày đầu tiên của tuần lễ (ngày 24-8), 50 tấn sản lượng nông sản Vĩnh Long đã được bán ra tới tay người tiêu dùng.

Ông Phạm Phước Trãi và ông Lê Minh Triết cùng nhà sáng tạo nội dung Phương Oanh Daily trực tiếp thưởng thức bưởi da xanh để quảng bá sản phẩm đặc sản của Vĩnh Long. Ảnh: Hạ Quyên

Ông Phạm Phước Trãi kỳ vọng, tuần lễ sẽ là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh nông sản Vĩnh Long đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

“Mỗi lượt xem, mỗi chia sẻ, mỗi đơn hàng được chốt chính là sự cổ vũ lớn lao đối với người nông dân Vĩnh Long và là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững”- ông Trãi nói.