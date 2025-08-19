Tòa phải hoãn xử vụ kiện hành chính vì chủ tịch xã vắng mặt 19/08/2025 17:07

Ngày 19-8, TAND Khu vực 10 - TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính giữa người khởi kiện là ông HTN (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B - nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) và người bị kiện là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - nay là Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 10-7-2025, TAND Khu vực 10 - TP.HCM đã gửi công văn đến UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM về việc yêu cầu cơ quan này cử người tham gia tố tụng. Lý do là vì thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính nên UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM hiện nay trở thành UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Để có cơ sở giải quyết vụ kiện, TAND Khu vực 10 - TP.HCM đề nghị Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM cử người đại diện tham gia tố tụng trong vụ án nêu trên với tư cách là người bị kiện.

Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do phía Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM (đã được tống đạt hợp lệ lần thứ nhất) nhưng vắng mặt không lý do và không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử lại vào ngày 4-9-2025.

Theo nội dung đơn khởi kiện, ông HTN cho biết nhà đất ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh là do ông bà nội tạo lập từ năm 1964. Khi ông bà mất, nhà đất được chia cho các đồng thừa kế trong đó có cha của ông N là ông HVA.

Sau đó, ông HVA mất năm 2018 và không để lại di chúc, ông N và bà PTKA (người quen riêng của cha ông) xảy ra tranh chấp.

Bản án phúc thẩm ngày 29-12-2023 của TAND TP.HCM tuyên huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa bà A và ông HVA.

Bà A chỉ được tạm giao căn nhà quản lý, sử dụng đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định về tính pháp lý của căn nhà theo quy định pháp luật và được nhận phân nửa căn nhà là 561triệu đồng. Tuy nhiên, bà A lại chiếm dụng và đuổi các hàng thừa kế ra khỏi nhà.

Ông N đã làm đơn khiếu nại đến công an UBND xã Vĩnh Lộc B (cũ). Theo quyết định của UBND xã Vĩnh Lộc B, bà A là chủ sở hữu căn nhà trên và không có tranh chấp.

Ông N đã khiếu nại văn bản trên. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B có quyết định số 3114 ngày 25-12-2024 bác toàn bộ đơn khiếu nại của ông N.

Do đó, ông N đã khởi kiện yêu cầu tòa án hủy Quyết định số 3114/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B (nay Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc).

Theo các bản tự khai, biên bản đối thoại, đại diện Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B (cũ) trình bày, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B ban hành Quyết định số 3114 là đúng quy định của pháp luật và đề nghị tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông N.

Ngày 21-10-2024, UBND xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở của bà A. Bản án phúc thẩm đã tuyên bà A có quyền quản lý, sử dụng căn nhà cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định về tính pháp lý của căn nhà theo quy định pháp luật và buộc bà A hoàn trả hơn 561 triệu đồng cho hàng thừa kế của ông HVA. Theo xác nhận của cơ quan thi hành án, bà A đã thi hành xong.

Do đó, việc xác nhận bà A sử dụng hợp pháp căn nhà trên là có cơ sở pháp luật. Đối với đơn khiếu nại của ông N, Chủ tịch UBND xã đã thụ lý, xem xét, ban hành đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật.