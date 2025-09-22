Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ 22/09/2025 05:52

(PLO)- Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tập đoàn là biểu tượng doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò trụ cột an ninh năng lượng và phát triển đất nước và gửi tặng 8 chữ: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3-9-1975 – 3-9-2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Petrovietnam nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn. Ảnh: Petrotimes

Buổi lễ là dịp để Petrovietnam nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng, trưởng thành, khẳng định đóng góp quan trọng đối với sự phát triển đất nước, đồng thời xác lập sứ mệnh và tầm nhìn cho giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Petrovietnam đã có có bước chuyển mang tính kỷ nguyên trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia - một biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp to lớn của Petrovietnam nhiều năm liền chiếm 20 - 30% tổng thu ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. Ông đánh giá cao việc Petrovietnam đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo, vận hành các công trình dầu khí chiến lược, đặc biệt là thiết kế và xây dựng các nhà giàn DK trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Petrovietnam đã đạt những thành tựu nổi bật, được Tổng Bí thư khái quát bằng sứ mệnh “5 An” và thành tựu “5 Nhất”, rút ra bài học cốt lõi: kỷ luật thực thi - quản trị rủi ro - đổi mới liên tục - liên kết chuỗi giá trị. Ông đánh giá cao sáng kiến triển khai chương trình phòng học STEM của Petrovietnam, coi đây là mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ 5 trọng trách chiến lược Petrovietnam cần đảm nhiệm: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đổi mới quản trị theo chuẩn mực quốc tế; tiên phong trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; và chủ động hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, ông gửi tặng Tập đoàn 8 chữ: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam. Ảnh: Petrotimes

Báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của ngành Công nghiệp dầu khí Việt Nam, nay là Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo về hành trình 50 năm của ngành dầu khí, chia thành ba thời kỳ phát triển. Ông nhấn mạnh, Petrovietnam đã xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại, đưa vào vận hành nhiều dự án trọng điểm trong và ngoài nước, làm chủ hầu hết các công nghệ lõi, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Ông cho biết: “Trong vòng 3 năm trở lại đây, từ số không, Petrovietnam đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu”.

Petrovietnam đã thực hiện tốt sứ mệnh “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tập đoàn vượt qua nhiều “khủng hoảng kép”, phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kỷ lục mới trong sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Petrovietnam dẫn đầu cả nước với 5 chỉ số “cao nhất”: quy mô, đóng góp ngân sách, lợi nhuận, số lượng giải thưởng khoa học công nghệ, và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng khẳng định Petrovietnam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với ba trụ cột: Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật. Ông nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Tập đoàn sẽ trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, phát triển bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

“Với khát vọng, bản lĩnh và trí tuệ của người Petrovietnam, dưới sự lãnh đạo, chăm lo và tin yêu của Đảng, Nhà nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và khẳng định Petrovietnam sẽ vững bước, tiếp tục là trụ cột kinh tế quốc gia, là niềm tự hào của dân tộc, và viết tiếp những trang sử vàng trong hành trình vinh quang chinh phục những đỉnh cao mới”, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Tại buổi lễ, Petrovietnam và nhiều cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho đất nước.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam, Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Petrovietnam. Ảnh: Petrotimes

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam. Ảnh: Petrotimes

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân thuộc Petrovietnam. Ảnh: Petrotimes

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã khởi động Chương trình STEM Innovation Petrovietnam - Kiến tạo tương lai xanh. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng học STEM ứng dụng công nghệ số trong 100 ngày, với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng, triển khai trên toàn quốc và kết nối quốc tế.

Buổi lễ còn là dịp tri ân các thế hệ cán bộ dầu khí. GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chia sẻ: “Tôi được gia nhập đại gia đình Dầu khí đầu thập niên 90. Đó là giai đoạn đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới và Petrovietnam đã chuyển mình bước vào giai đoạn bứt phá, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ phát triển toàn diện ngành dầu khí Việt Nam. Petrovietnam đã được Đảng và Chính phủ cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Thủ tướng hết sức quan tâm”, đồng thời bày tỏ niềm tin vào thế hệ hiện tại trong hành trình tiếp nối.

Với hành trình 50 năm, Petrovietnam khẳng định vị thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, tiếp tục giữ vai trò trụ cột kinh tế, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.