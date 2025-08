Thủ tướng: Petrovietnam cần phấn đấu vào Top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực 03/08/2025 16:28

Sáng 3-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với quyết tâm chính trị "Một đội ngũ - Một mục tiêu" Đại hội đã xác định rõ chủ đề trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển Tập đoàn có tiềm lực mạnh, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao, tiên phong trong chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh bền vững.”

Đại hội cũng đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm với 11 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, quản trị và quản lý doanh nghiệp là giải pháp trung tâm; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp đột phá; hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ 3 trụ cột chiến lược: năng lượng - công nghiệp - dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp, dẫn dắt thị trường, đóng vai trò trung tâm trong chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ảnh: VGP

Tập đoàn đạt nhiều kết quả xuất sắc trong bối cảnh khó khăn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành tựu của Đảng bộ Tập đoàn và toàn Tập đoàn Petrovietnam với điểm nhấn: “Ý chí hội tụ; tri thức nâng cao; giá trị gia tăng; hợp tác rộng rãi; niềm tin lan tỏa; tinh thần chiến binh; nhân văn đong đầy; khát vọng vươn xa; khát vọng tươi sáng”.

Thủ tướng Chính phủ cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước ta có những thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, xuất sắc.

Trong đó, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện, vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Tập đoàn, nhất là tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hiệu quả; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chủ động đóng góp tích cực vào việc đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển năng lượng nói chung và ngành dầu khí nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn Petrovietnam. Ảnh: VGP

Tập trung đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng và tiên phong trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng mới.

Tập đoàn đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chuyển đổi thành công từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia sang mô hình Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực rất lớn và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn đã đạt được, đóng góp quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần bảo đảm “5 an: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Phấn đấu đưa Tập đoàn vào Top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực

Nêu các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thành công của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các mục tiêu mà Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra và mong muốn Tập đoàn phấn đấu đạt mục tiêu lọt vào Top 7, thậm chí Top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Nhấn mạnh, đây là mục tiêu khó, nhưng khó mấy cũng phải phấn đấu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn tiên phong, gương mẫu trong phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển cả 3 trụ cột của Tập đoàn là năng lượng, công nghiệp và dịch vụ.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục làm mới các động lực phát triển truyền thống, bổ sung các động lực phát triển mới.

Nêu 5 nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng lưu ý, Tập đoàn phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; tạo động lực, truyền cảm hứng cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị hiện đại, thông minh, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh; ứng phó linh hoạt với biến động thị trường; tận dụng cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ vững các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Petrovietnam phấn đấu đạt Top 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng, thành công của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV sẽ tạo động lực thúc đẩy Tập đoàn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế quốc gia; xứng đáng vai trò tiên phong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhấn mạnh tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi,” Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Tập đoàn đóng góp xứng đáng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là giữ vững độc lập dân tộc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc 5 châu góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.