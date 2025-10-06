Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên 06/10/2025 11:00

(PLO)- Chuyến thăm cấp nhà nước Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10-2025.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ngày 31-1-1950, CHDCND Triều Tiên và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm nay tròn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, do Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của nhân dân mỗi nước.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970, cung cấp hàng viện trợ và đưa hàng trăm phi công quân sự tới hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Năm 2019, ông Kim Jong-un từng thăm chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội...

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10-10-1945 và trong suốt 80 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã không ngừng trưởng thành và phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng nhân dân Triều Tiên đạt nhiều thắng lợi lớn trên con đường cách mạng.