Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh Triều Tiên 09/09/2025 15:21

(PLO)- Tại điện mừng nhân dịp Quốc khánh Triều Tiên, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên đạt được trong 77 năm qua.

Nhân kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9-9-1948 – 9-9-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng chung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song.

Quang cảnh Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Tại điện mừng, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong 77 năm qua; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những tiến triển của quan hệ Việt Nam - Triều Tiên sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un hồi tháng 3-2019.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Việt Nam vào ngày 31-1-1950 đã trở thành dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong 75 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối tháng 1-1950, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và thăng trầm của lịch sử, được kế thừa và không ngừng được củng cố qua các thế hệ lãnh đạo hai nước.