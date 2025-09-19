Tổng thống Putin tiết lộ số lượng quân Nga tham chiến ở Ukraine 19/09/2025 07:37

(PLO)- Việc Tổng thống Putin nói về con số lính Nga tham chiến ở Ukraine được cho là lần hiếm hoi Moscow đưa ra thông tin này.

Ngày 18-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần một nửa số quân nhân đang tại ngũ của Nga hiện đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo đài RT.

Trong cuộc họp với lãnh đạo của các nhóm nghị sĩ và thảo luận về chương trình "Thời đại Anh hùng" - chương trình nhằm đào tạo cựu chiến binh phục vụ cộng đồng, ông Putin nói: "Hơn 700.000 quân đang đồn trú dọc theo chiến tuyến, vì vậy chúng ta phải lựa chọn trong số họ. Chúng ta cần chọn những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này".

Theo đài RT, Moscow hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật về số lượng chính xác quân tham gia cuộc xung đột. Ước tính hiếm hoi mà Nga đưa ra trước đó là vào hồi tháng 1-2024, khi ông Putin nói rằng có khoảng 600.000 lính Nga đang ở trong khu vực chiến sự.

Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực lên gần 2,4 triệu người vào tháng 9-2024, trong đó có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ.

Trước đó, hôm 9-9, Tổng tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết số thương vong của quân Nga kể từ đầu năm 2025 đến nay đã lên tới 299.210 người. Mặc dù Moscow không công khai số liệu thương vong, các quan chức Ukraine cho rằng tổn thất của Nga cao hơn Ukraine khoảng 3 lần.

Về phía Ukraine, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tính đến đầu năm nay, Ukraine có khoảng 900.000 quân nhân thường trực. Kiev đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng trong bối cảnh Nga liên tục giành được ưu thế ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.