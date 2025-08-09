Top các mẫu mô tô Nhật Bản đã qua sử dụng vẫn đáng mua 09/08/2025 09:07

(PLO)- Dưới đây là một số mẫu xe máy Nhật Bản đã qua sử dụng vẫn còn hoạt động tốt vào năm 2025 mà bạn có thể mua.

Yamaha V-Max 2009

Xe máy Nhật Bản đã qua sử dụng này khoảng 243 triệu đồng. Ảnh: Yamaha



Xe máy Nhật Bản đã qua sử dụng này khoảng 243 triệu đồng. V-Max được trang bị động cơ V4 mạnh mẽ 197 mã lực. Ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay, cỗ máy này vẫn cực kỳ nhanh.

Phiên bản 2009 được thiết kế lại, giữ nguyên vẻ ngoài dữ dằn nhưng được trang bị công nghệ hiện đại. V-Max vẫn mang đến trải nghiệm đầy phấn khích.

Suzuki Hayabusa 2008 (Thế hệ thứ 2)

Xe máy Nhật Bản cũ này khoảng 229 triệu đồng. Suzuki Hayabusa có động cơ 1.340cc, thiết kế khí động học và hộp số sáu cấp mượt mà, chiếc xe này được chế tạo để đạt tốc độ tối đa "điên rồ" và mang lại sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Mẫu xe năm 2008 được bổ sung thêm sức mạnh và hệ thống phanh tốt hơn, biến nó thành một siêu xe đa năng.

Suzuki GSX-R750 2006

GSX-R750 có lẽ là chiếc xe thể thao hoàn hảo. Ảnh: Suzuki.



Xe máy Nhật Bản này khoảng 155 triệu đồng. GSX-R750 có lẽ là chiếc xe thể thao hoàn hảo. Nó sở hữu khả năng lướt nhẹ nhàng của một chiếc 600 phân khối nhưng lại có sức mạnh vượt trội của động cơ 749cc.

Mẫu xe năm 2006 này tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Dù trên đường phố hay đường đua, GSX-R750 vẫn cho cảm giác nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Honda RC51 2002

Xe máy đã qua sử dụng này khoảng 147 triệu đồng. RC51 là siêu mô tô V-twin của Honda, được tạo ra để cạnh tranh với Ducati. Với động cơ V-twin 999cc và khung xe lấy cảm hứng từ xe đua, chiếc xe này mang lại trải nghiệm lái đầy nội lực.

Mô-men xoắn cực đại, tiếng ống xả vang dội và khả năng xử lý sắc bén khiến chiếc xe trở nên sống động.

Kawasaki ZX-10R 2004

Xe cũ có giá khoảng 132 triệu đồng. Ảnh: Kawasaki.



Xe cũ có giá khoảng 132 triệu đồng. Kawasaki ra mắt ZX-10R vào năm 2004 với một mục tiêu duy nhất: đánh bại đối thủ. Nó hoang dã, hung hãn và gần như đáng sợ.

Xe máy Nhật Bản chiếc ZX-10R đời đầu này là xe hạng nhẹ, vòng tua cao nhưng vẫn cực kỳ nhanh.

Honda CBR1100XX Super Blackbird 2002

Giá tham khảo cho xe máy Nhật Bản này khoảng 98 triệu đồng. Từng là chiếc xe máy sản xuất nhanh nhất thế giới, Honda CBR1100XX, biệt danh là Super Blackbird, vẫn giữ vững vị thế của mình.

Chiếc xe này được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1.137cc, có khả năng đạt tốc độ cao. Super Blackbird mượt mà, thoải mái và được chế tạo như một chiếc xe tăng.

Kawasaki Vulcan 2000 2006

Chiếc cruiser khổng lồ này có động cơ V-twin 2.053cc tạo ra mô-men xoắn cực đại. Ảnh: Kawasaki.



Xe máy cũ này khoảng 90 triệu đồng. Chiếc cruiser khổng lồ này có động cơ V-twin 2.053cc tạo ra mô-men xoắn cực đại. Đây là một trong những động cơ V-twin có dung tích lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc mô tô sản xuất.

Kawasaki KLR650 2006 (Thế hệ thứ nhất)

Xe máy Nhật Bản đã qua sử dụng này khoảng 73 triệu đồng. KLR650 thế hệ đầu tiên không nhanh, không sang trọng, nhưng nó cứng cáp như thép.

Với việc bảo dưỡng cơ bản, những chiếc xe này sẽ tồn tại rất lâu. Với giá này, bạn còn sở hữu một chiếc xe địa hình cao lớn, đơn giản và đáng tin cậy, không bao giờ bỏ cuộc.