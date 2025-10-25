TP.HCM: Đang tháo dỡ vòng xoay hay xảy ra lật xe 25/10/2025 15:23

(PLO)- Vòng xoay An Điền giao nhau với hai con đường có nhiều phương tiện qua lại, đặc biệt là xe tải, xe container.

Ngày 25-10, cơ quan chức năng đang cho máy móc, công nhân thi công tháo dỡ vòng xoay An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM).

Vòng xoay An Điền đang được tháo dỡ.

Theo ghi nhận, máy móc và công nhân đang tháo dỡ vòng xoay và trải nhựa bằng phẳng. Tại ngã tư, 4 điểm đi vào đã được lắp đèn tín hiệu giao thông.

Vòng xoay An Điền giao nhau giữa đường ĐT748 và ĐT7A, đây là hai tuyến đường kết nối với các khu công nghiệp và các địa phương. Hai tuyến đường có lượng phương tiện xe tải, xe ben, xe container lưu thông khá lớn.

Đèn tín hiệu tại 4 điểm vào ngã tư đã được lắp đặt.

Thời điểm còn vòng xoay, có một số lần đã xảy ra các vụ lật xe vì tài xế đi khá nhanh và vòng xoay có độ cua lớn.

Ngoài ra, còn hai vòng xoay khác cũng thường xuyên xảy ra tình trạng lật xe là vòng xoay Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa) và Định Hòa (phường Chánh Hiệp).

Tài xế và người dân đã từng kiến nghị với cơ quan chức năng là tháo dỡ hai vòng xoay này thay thế bằng đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn hơn.