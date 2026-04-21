TP.HCM đề xuất chính sách trợ giúp xã hội mới, bổ sung nhóm yếu thế 21/04/2026 18:13

(PLO)- TP.HCM xây dựng nghị quyết trợ giúp xã hội đặc thù, khắc phục bất cập sau sáp nhập, bổ sung nhóm yếu thế, tăng mức hỗ trợ và bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản về xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn, đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Sở Y tế, việc xây dựng nghị quyết mới là cần thiết trong bối cảnh TP.HCM được hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương từ ngày 1-7-2025.

Các chính sách hiện hành áp dụng theo địa giới cũ đã bộc lộ nhiều bất cập, như chênh lệch mức trợ cấp giữa các khu vực, trùng lặp với quy định Trung ương và chưa bao quát hết các nhóm yếu thế phát sinh trong thực tiễn.

Do đó, dự thảo đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế các quy định cũ, theo hướng đồng bộ về đối tượng, điều kiện thụ hưởng và mức trợ cấp. Đồng thời, bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp hoặc trùng lặp, điều chỉnh hệ số trợ cấp nhằm bảo đảm công bằng giữa các nhóm có hoàn cảnh tương đồng.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM xác minh nhân thân cho trẻ lang thang. Ảnh: Tư liệu

Theo dự thảo, TP.HCM tiếp tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các đối tượng cư trú hợp pháp trên địa bàn.

Theo dự thảo, các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách gồm: người cao tuổi neo đơn; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người khuyết tật nhẹ (dạng nhìn); người đơn thân nuôi con; hộ không có khả năng thoát nghèo; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo từng nhóm cụ thể.

Mức hệ số trợ cấp được điều chỉnh theo hướng thống nhất, cơ bản tương đương quy định tại Nghị định số 20/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đặc biệt, TP.HCM đề xuất bổ sung nhóm người lang thang, xin ăn (gồm người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật) không xác định được nhân thân hoặc không có nơi cư trú ổn định. Nhóm này sẽ được tiếp nhận, nuôi dưỡng lâu dài tại các cơ sở trợ giúp xã hội và hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất thống nhất chính sách hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù, với mức dự kiến 13 triệu đồng/trường hợp tại cộng đồng và 32,5 triệu đồng/trường hợp đối với người được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách ước tính khoảng 240 tỉ đồng mỗi năm, tăng hơn 31 tỉ đồng so với hiện nay, từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự thảo nghị quyết dự kiến được trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM vào tháng 5-2026.