TP.HCM: Đường trục chính Đông Tây hàng trăm tỉ thông xe đầu tháng 8 24/07/2025 14:23

Sau gần 3 năm thi công, tuyến đường trục chính Đông Tây, đoạn nối từ Quốc lộ 1K (phường Dĩ An) đến Xa lộ Hà Nội (gần Bến xe Miền Đông mới, phường Đông Hòa, TP.HCM) đã tháo gỡ được nút thắt cuối cùng là 50m đường cuối tuyến.

50m đường cuối tuyến đường trục chính Đông Tây đã hoàn thiện.

50m đường này đã bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng với hơn 95% khối lượng công trình đã hoàn thành. Dự kiến, đoạn đường sẽ chính thức hoàn thành, thông xe vào đầu tháng 8.

Tuyến đường kết nối trực tiếp vào Xa lộ Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV PLO ngày 24-7, đoạn đường 50m cuối cùng vốn là điểm kết nối trực tiếp ra Xa lộ Hà Nội đã được trải nhựa, sơn vạch kẻ đường đầy đủ, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông và tháo dỡ toàn bộ rào chắn. Nhiều phương tiện đã bắt đầu lưu thông trên tuyến, cho thấy khả năng vận hành của đường trong thực tế.

Tiểu đảo ở khu vực đang được thi công.

Một số hạng mục phụ như hoàn thiện dải phân cách trồng cây xanh, tiểu đảo, hệ thống thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Trên toàn tuyến, hàng dài cây xanh đã được trồng, chăm sóc cẩn thận, tạo không gian xanh mát và cảnh quan đô thị thân thiện. Dải phân cách giữa đường được điểm tô bởi các loại hoa như hoa giấy, hoa mai, tạo điểm nhấn sinh động và tăng tính thẩm mỹ cho toàn tuyến.

Tuyến đường khang trang, sạch đẹp.

Ông Bùi Minh Hoan (ngụ phường Đông Hòa) chia sẻ, lâu nay chỉ vì một đoạn đường ngắn bị vướng mặt bằng mà ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu quả khai thác của tuyến trục chính trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tuyến đường không thể phát huy hết công năng, thiếu tính kết nối, gây lãng phí nguồn lực.

Trước đây, các khu vực giáp ranh giữa các địa phương thường khó triển khai hạ tầng do vướng thẩm quyền và cơ chế phối hợp. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tiến độ đầu tư, kết nối hạ tầng đã được đẩy nhanh đáng kể.

Người dân đã được lưu thông qua khu vực.

Trao đổi với PV PLO, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết hiện nay công trình vẫn còn vướng mắc tại một số điểm nhỏ. Cụ thể, khu vực nhánh rẽ từ Xa lộ Hà Nội vào đường trục chính vẫn còn hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, khiến việc hoàn thiện vỉa hè bên trái tuyến bị chậm.

Bên cạnh đó, một số đường dây cáp viễn thông đang được ngầm hóa nhằm đảm bảo mỹ quan cho khu vực vừa hoàn thành. Dự kiến các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện trong tuần này.

Còn vướng 2 hộ dân chưa giải tỏa.

Đoạn đường 50m kết nối trực tiếp với Bến xe Miền Đông mới này có tổng mức đầu tư xây lắp hơn 35,5 tỉ đồng, cùng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng lên đến 86,5 tỉ đồng. Đây là phần hạng mục cuối cùng để hoàn thiện toàn bộ tuyến trục Đông Tây, giúp tuyến đường được kết nối liền mạch, liên hoàn, góp phần quan trọng trong việc giải tỏa áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và thương mại của khu vực.

Đường trục chính Đông Tây rộng 32m, 6 làn xe.

Tổng thể dự án đường trục chính Đông Tây có mức đầu tư gần 730 tỉ đồng, được UBND TP Dĩ An cũ khởi công từ năm 2021. Tuyến đường dài hơn 3 km, rộng 32 m, gồm 6 làn xe và có thiết kế hiện đại, đồng bộ.

Điểm đầu kết nối với Quốc lộ 1K, đi qua khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, và kết thúc tại Xa lộ Hà Nội, ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đối diện Bến xe Miền Đông mới.

Đây được xem là một trong những tuyến đường đẹp và hiện đại bậc nhất TP Dĩ An cũ, không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt giao thông mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Đường giúp kết nối giao thông, tăng cường khả năng tiếp cận bến xe Miền Đông mới.

Việc tuyến đường kết nối trực tiếp với Bến xe Miền Đông mới cũng sẽ tăng cường khả năng tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải công cộng liên vùng.

Trước đó, mặc dù dự án chính đã hoàn thành vào cuối năm 2023, nhưng đoạn kết nối 50m cuối cùng không thể thi công do thuộc phần đất trong dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, vốn do TP.HCM làm chủ đầu tư. Sau quá trình kiến nghị và điều chỉnh, UBND TP Dĩ An cũ đã được chấp thuận triển khai thi công phần kết nối với tổng vốn đầu tư riêng cho đoạn này khoảng 122 tỉ đồng, trong đó phần lớn là chi phí giải phóng mặt bằng.

Ban đầu, dự án đường trục chính Đông Tây có kế hoạch hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán 2025, sau đó điều chỉnh đến lễ 30-4.