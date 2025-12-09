TP.HCM hỗ trợ 51 triệu đồng/đoàn 1.000 khách đến dự hội thảo kết hợp tham quan du lịch 09/12/2025 09:19

Tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP.HCM trình tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến TP.HCM tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch.

Bốn khoản hỗ trợ với kinh phí 51 triệu đồng/đoàn 1.000 khách

Theo đó, chính quyền TP.HCM sẽ hỗ trợ với đoàn khách với số lượng 1.000 khách du lịch đến TP.HCM tham dự sự kiện kết hợp chương trình tham quan du lịch (MICE).

Điều kiện hỗ trợ là đoàn khách phải có số lượng tối thiểu là 100 khách. Đoàn khách phải lưu trú tại TP.HCM tối thiểu ba đêm, ngoài chương trình tham dự hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm, cần có lịch trình tham quan tại TP ít nhất hai ngày.

Nguyên tắc hỗ trợ là mỗi đoàn khách chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, không trùng lặp với các chương trình hỗ trợ khác của Nhà nước. Hồ sơ, chứng từ phải đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Chính quyền TP.HCM sẽ hỗ trợ với đoàn khách với số lượng 1.000 khách du lịch đến TP.HCM tham dự sự kiện kết hợp chương trình tham quan du lịch (MICE). Ảnh: THU TRINH

Theo chính quyền TP.HCM, ước tính tổng chi ngân sách hỗ trợ khoản 51 triệu đồng/đoàn 1.000 khách với các khoản như sau:

Thứ nhất, TP.HCM sẽ hỗ trợ chi phí vé vào cổng các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng/đoàn khách (không bao gồm các dịch vụ khác). Cụ thể như sau:

Đoàn khách từ 100 – 450 khách: Hỗ trợ 15% giá vé vào cổng.

Đoàn khách từ 451 – 750 khách: Hỗ trợ 20% giá vé vào cổng.

Đoàn khách từ 751 trở lên: Hỗ trợ 25% giá vé vào cổng.

Thứ hai, TP hỗ trợ kinh phí thuê hội trường, phòng họp tại Trung tâm hội nghị hoặc tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, không bao gồm chi phí thuê màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các dịch vụ khác. Mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng/đoàn khách. Cụ thể như sau:

. Đoàn khách 100 – 500 khách: Hỗ trợ 15%.

. Đoàn khách 501 – 1.000 khách: Hỗ trợ 20%.

. Đoàn khách 1.001 khách trở lên: Hỗ trợ 30%.

Thứ ba, chính quyền TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ 20% chi phí biểu diễn nghệ thuật chào mừng đoàn khách, ưu tiên các chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam; mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/chương trình/đoàn khách.

Thứ tư, hỗ trợ kinh phí quà lưu niệm khi đón tiếp các đoàn khách du lịch trị giá 1 triệu đồng/đoàn (một phần quà/đoàn). Quà lưu niệm ưu tiên các sản phẩm tại giải hội thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TP.HCM và các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của TP.HCM.

Chính quyền TP.HCM dự kiến sẽ đón hơn 110 đoàn khách du lịch đủ tiêu chí để hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có 75 đoàn khách quốc tế và 35 đoàn khách nội địa. Tổng chi ngân sách hỗ trợ ước đạt 4,8 tỉ đồng; tổng chi tiêu bình quân của đoàn khách ước đạt 1.000 tỉ đồng; dự kiến thu ngân sách đạt khoảng 146,6 tỉ đồng (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp).

TP sẽ thực hiện chương trình này đến hết năm 2030 với mục tiêu sẽ đón 270 đoàn du lịch đủ tiêu chí để hưởng chính sách.

Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm thu hút các đoàn khách MICE, cả quốc tế và nội địa, mang lại những kết quả nổi bật như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.

TP.HCM có thể phục vụ nhiều loại hình du lịch

Sau hợp nhất, TP.HCM có tiềm năng phát triển thành sản phẩm du lịch, TP có khoảng 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến du lịch.

TP.HCM là một "tam giác bản sắc" hiếm có tại Đông Nam Bộ: Vùng trung tâm đại diện cho sự sôi động và sáng tạo đô thị; vùng Bình Dương mang tiềm năng công nghiệp, làng nghề; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò không gian nghỉ dưỡng biển đảo, tái tạo và dưỡng lành. Mỗi khu vực có thế mạnh riêng, khi kết hợp lại sẽ bổ trợ cho nhau rất hiệu quả.

Trên nền tảng là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất cả nước, TP hiện nay có đủ điều kiện để trở thành một điểm đến toàn diện, phục vụ được nhiều loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, cho đến du lịch công vụ, văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Hiện nay đã có nhiều tuyến điểm liên kết ba khu vực có thể triển khai ngay, nhất là các sản phẩm dành cho du khách ngắn ngày.

Chưa kể, TP.HCM có thêm lợi thế lớn về quy mô dân số, với hơn 14 triệu người sinh sống, làm việc, học tập đây là một thị trường nội địa tiềm năng để phát triển du lịch cuối tuần, du lịch ngắn ngày và các sản phẩm theo mùa, cùng với thị trường khách quốc tế cũng được mở rộng.

Đây cũng là nơi có một lực lượng lao động du lịch lớn. Nguồn nhân lực du lịch trực tiếp của TP tăng lên khoảng 235.000 lao động. Số lượng doanh nghiệp lữ hành sau khi hợp nhất ba địa phương là 1.815 đơn vị. Toàn khu vực TP.HCM mới có 4.849 cơ sở lưu trú với 102.137 phòng, trong đó có 84 khách sạn 4-5 sao với hơn 17.730 phòng đạt chuẩn cao cấp.

Tổng số cơ sở có khả năng tổ chức hội nghị khoảng hơn 242 đơn vị, trong đó có 66 đơn vị phục vụ được trên 200 khách như SECC, Gem Center, WTC Expo Bình Dương, The Grand Ho Tram Strip...