TP.HCM rà soát toàn bộ dạ cầu làm kho, bãi vật tư trước 20-10 09/10/2025 09:56

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương rà soát, kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn PCCC tại các kho, bãi vật tư dưới dạ cầu, thực hiện trước ngày 20-10.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy các dạ cầu làm kho, bãi vật tư thu hồi, dự phòng, thiết bị phục vụ duy tu, bảo trì đường bộ trên địa bàn TP.

Tại các dạ cầu hiện đang sử dụng làm kho, bãi, đơn vị quản lý phối hợp với cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị đang quản lý, vận hành kho, bãi.

Đồng thời, khắc phục ngay các nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định; tăng cường công tác trực gác, lắp đặt camera giám sát.

Dạ cầu Bình Lợi tập kết vật liệu.

Các đơn vị phải trình cơ quan chức năng thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy tại các kho, bãi dưới dạ cầu.

Ngoài ra, rà soát các dạ cầu đảm bảo điều kiện tăng cường mảng xanh, mỹ quan đô thị và đề xuất Sở Xây dựng xem xét.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 20-10.

Thực tế, theo ghi nhận của PLO thời gian qua, một số dạ cầu như cầu Phú Mỹ, cầu Kinh, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Lò Gốm, cầu Bình Lợi, cầu Nguyễn Văn Cừ... nhiều đoạn trở thành điểm tập kết rác, vật tư, hay người dân tận dụng không gian để buôn bán nhỏ lẻ. Trong khi đó, gầm cầu Bình Lợi lại được rào chắn, trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng lộn xộn.