TP.HCM thống nhất giá khám, chữa bệnh: Hết phải lo mỗi bệnh viện một giá 24/09/2025 14:16

(PLO)- TP.HCM thống nhất giá khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập. Người dân bớt lo chi phí, tập trung vào chất lượng dịch vụ.

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết số 399 NQ-HĐND (Nghị quyết 399) về thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, hướng tới giảm chênh lệch chi phí và nâng cao tính minh bạch công bằng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Không còn phải tham khảo giá trước khi đi khám

Tại phòng chờ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) đang chờ khám bệnh tim mạch.

“Trước đây tôi từng đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện, cùng một dịch vụ nhưng giá tại các bệnh viện lại khác nhau. Điều này khiến tôi khó lựa chọn được nơi khám phù hợp”.

Người dân đến đăng kí khám bệnh tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: DI LINH

Cạnh đó, anh Phạm Văn Hùng (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) cũng đang chờ khám tổng quát, anh cho biết mỗi lần đi khám bệnh cho bố mẹ, anh đều phải tham khảo giá trước vì không biết chi phí dịch vụ ở các bệnh viện khác nhau như thế nào. Có khi "chấm" được nơi khám rồi nhưng phải đổi qua nơi khác do chi phí chênh lệch nhiều.

“Nếu các bệnh viện thống nhất giá khám chữa bệnh tôi sẽ không phải so sánh giá từng nơi mỗi khi đưa bố mẹ đi khám, thay vào đó sẽ tập trung quan tâm đến chất lượng dịch vụ, đội ngũ bác sĩ giỏi và thời gian chờ đợi nhiều hay ít...”, anh Hùng nói.

Được biết, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM vẫn áp dụng mức giá khám, chữa bệnh khác nhau. Điều này khiến người dân ở các khu vực khác nhau phải chi trả mức phí không đồng nhất cho cùng một dịch vụ, gây băn khoăn trong lựa chọn nơi khám, đồng thời tạo áp lực cho công tác thanh toán bảo hiểm y tế. Theo đó, Nghị quyết 399 ra đời nhằm khắc phục những bất cập này.

Hạn chế tâm lý “bị bất ngờ” về viện phí

Theo TS BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, việc thống nhất giá khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế cùng hạng mang lại nhiều lợi ích cho người dân và công tác thanh toán bảo hiểm y tế.

"Nghị quyết 399 thể hiện tính minh bạch, công bằng và dễ dự đoán chi phí, đồng thời tăng niềm tin với các cơ sở khám chữa bệnh". (TS-BS Vũ Trí Thanh)

Khi giá khám chữa bệnh đồng bộ, người dân đến khám tại bất kỳ bệnh viện công lập cùng hạng nào cũng áp dụng mức giá thống nhất, hạn chế tâm lý “bị bất ngờ” về viện phí và cảm giác “phân biệt” giữa các bệnh viện. Đồng thời, bảo hiểm xã hội các tỉnh cũng dễ dàng tính toán và chi trả hơn nhờ không phải xử lý sự chênh lệch giá giữa các cơ sở cùng hạng.

Dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: DI LINH

Về góc độ quản lý, ông Thanh cho rằng đồng giá giúp bệnh viện giảm bớt thủ tục và công sức cạnh tranh về giá, từ đó tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc bệnh nhân.

Tuy nhiên, bước triển khai đầu tiên có thể gặp khó khăn, đặc biệt với các dịch vụ kỹ thuật cao hay phòng bệnh theo yêu cầu, khi nguồn thu có thể giảm và ảnh hưởng tới quỹ lương, chi thường xuyên.

“Nếu bệnh viện có định hướng rõ ràng về chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng dịch vụ, tôi tin rằng các cơ sở vẫn có thể vượt qua khó khăn ban đầu và phát triển”, ông Thanh nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ chuyên khoa II Kiều Ngọc Minh - Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết việc đồng bộ giá khám, chữa bệnh bệnh viện cũng từng triển khai.

“Trước sáp nhập, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã thực hiện thống nhất, đồng bộ chi phí khám chữa bệnh với các bệnh viện khác trên địa bàn. Việc thanh toán bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đều phải thực hiện một cách nghiêm túc,” ông nói.

Hiện tại, sau sáp nhập bệnh viện đã tiến hành rà soát, cập nhật giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo Nghị quyết 399 và ban hành các quy trình quản lý giá nhằm đảm bảo mức thu tuân thủ đúng quy định của nghị quyết này.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: DI LINH.

Tương tự, bác sĩ chuyên khoa II, Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nhận định mức giá mới gần sát với chi phí thực tế, giúp các bệnh viện có điều kiện tái đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn.

Ông cho rằng, việc điều chỉnh giá đi kèm với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của người dân.

“Nghị quyết 399 không chỉ hướng tới việc thống nhất giá, mà còn phản ánh trách nhiệm của thành phố trong bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế dựa nhiều vào bảo hiểm y tế”. (BS Diệp Bảo Tuấn)

Theo ông Tuấn, khi giá dịch vụ đồng bộ, người dân không còn phải cân nhắc chi phí để lựa chọn bệnh viện, mà có thể tập trung vào chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự công bằng và thúc đẩy bệnh viện nâng cao trình độ chuyên môn.