TP.HCM và TP Thẩm Dương tăng cường hợp tác về sản xuất chip bán dẫn 03/09/2025 20:48

(PLO)- Lãnh đạo TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đề xuất hợp tác với TP.HCM về sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cụ thể là chip bán dẫn và công nghiệp ô tô.

Chiều 3-9, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi tiếp ông Lý Cương, Phó Thị trưởng TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM - ITE 2025 và Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các TP châu Á - Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 12.

Mở đầu cuộc gặp, ông Nguyễn Lộc Hà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thẩm Dương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp ông Lý Cương, Phó Thị trưởng TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Thẩm Dương đến TP.HCM, qua đó giúp chính quyền, doanh nghiệp hai địa phương thúc đẩy các giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, du lịch...

Thông tin với đoàn đại biểu TP Thẩm Dương, ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận sau sáp nhập, vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM càng được củng cố mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn.

Theo ông, TP.HCM và TP Thẩm Dương có nét tương đồng về cơ cấu kinh tế, văn hoá, xã hội và có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đối tác quốc tế, trong đó có đối tác Trung Quốc nói chung, TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh nói riêng, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại TP.

Lãnh đạo TP.HCM và TP Thẩm Dương chụp kỷ niệm sau buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Lý Cương, Phó Thị trưởng TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), đánh giá cao tinh thần cởi mở, hợp tác của chính quyền TP.HCM trong việc thúc đẩy giao lưu và kết nối với các địa phương của Trung Quốc. Từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 1999, hợp tác giữa TP.HCM và TP Thẩm Dương luôn duy trì đà phát triển tốt đẹp.

Ông Lý Cương cũng cho biết TP Thẩm Dương là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông và thương mại lớn của Trung Quốc. TP có thế mạnh đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, ô tô và điện tử, đồng thời là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển công nghiệp hiện đại.

Ông Lý Cương đề xuất hai bên cùng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của TP Thẩm Dương như sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cụ thể là chip bán dẫn và công nghiệp ô tô.