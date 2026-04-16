Trao giải Cống hiến 2026: SOOBIN lập hat-trick, U22 Việt Nam được vinh danh 16/04/2026 04:48

(PLO)- Tại Giải Cống hiến 2026, SOOBIN là nghệ sĩ thắng lớn với ba giải thưởng. Hạng mục Chiến tích thể thao của năm thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam.

Tối 15-4, lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Đây là năm thứ 20 giải thưởng được tổ chức và là mùa thứ ba mở rộng sang lĩnh vực thể thao, gồm Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Theo nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, cột mốc hai thập kỷ mang ý nghĩa biểu tượng, phản ánh quá trình phát triển của giải thưởng trong đời sống văn hóa, thể thao.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tại Lễ trao giải. Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật do nhạc sĩ Dương Cầm làm Giám đốc âm nhạc với các tiết mục của Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Erik, Hương Tràm, Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Đức.

Tiết mục Bước đi không dừng lại kết nối các nghệ sĩ nhiều thế hệ bằng công nghệ trình diễn.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ban tổ chức công bố đề cử ở 10 hạng mục. Kết quả được tính theo tỉ lệ 50% bình chọn từ công chúng qua hệ thống Bvote và 50% từ phiếu bầu của 80 nhà báo.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội trao giải của hạng mục Nữ ca sĩ của năm cho Hòa Minzy. Ảnh: BTC.

Giải Chương trình của năm thuộc về SOOBIN Live Concert: All-rounder; Chuỗi chương trình của năm là Live Tour: Bùi Công Nam - The Story; Bài hát của năm là Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng); Music Video của năm là Mục hạ vô nhân (SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú); Album của năm là Phao cứu sinh (Hương Tràm).

Các hạng mục khác gồm: Nhà sản xuất của năm (DTAP); Nhạc sĩ của năm (Nguyễn Văn Chung); Nghệ sĩ mới của năm (CONGB); Nữ ca sĩ của năm (Hòa Minzy); Nam ca sĩ của năm (SOOBIN).

SOOBIN nhận Giải Nam ca sĩ của năm từ NSND Thanh Lam. Ảnh: BTC.

SOOBIN là nghệ sĩ thắng lớn với ba giải thưởng. Trước đó, tại mùa giải 2025, nam ca sĩ này cũng từng giành ba giải tương tự. Riêng giải Ấn tượng Cống hiến năm 2026 được trao cho nhạc sĩ Dương Cầm.

Dịp này, ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ đoạt giải có cơ hội được đề cử tham gia Giải thưởng đặc biệt quốc tế tại Giải Âm nhạc Nhật Bản.

Năm 2025, ca sĩ Tùng Dương là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải này. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng đặc biệt cho nhóm nhạc Creepy Nuts (Nhật Bản).

Ở lĩnh vực thể thao, hạng mục Chiến tích thể thao của năm thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam (HCV SEA Games 33).

Gương mặt thể thao của năm trao cho xạ thủ Trịnh Thu Vinh (với 1 huy chương Đồng châu Á, 1 huy chương Vàng Cúp châu Á và đặc biệt là 4 huy chương Vàng cùng 3 kỷ lục tại SEA Games 33).

Gương mặt trẻ thể thao của năm thuộc về cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (CLB Công An Hà Nội). Hạng mục Khát vọng Cống hiến được trao cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.