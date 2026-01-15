Tri thức là ‘hàng rào mềm’ của nhà đầu tư tài sản số 15/01/2026 17:56

(PLO)- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam cho rằng, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh tâm lý đám đông, hạn chế rủi ro.

Ngày 15-1-2026, Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) cùng cuốn sách Truy tìm Satoshi đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Cuốn sách với mục tiêu chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu và hướng tới xây dựng một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy triển khai.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA nói, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm”. Ảnh: TC.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn mà cơ hội và rủi ro song hành, đòi hỏi nhà đầu tư phải có nền tảng tri thức vững vàng để thích ứng với một thị trường mới mẻ nhưng đầy biến động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao kiến thức là yêu cầu cấp thiết đối với các nhà đầu tư tài sản mã hóa.

Ông nhấn mạnh không có cách nào bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn việc chính họ phải tự trang bị tri thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng trong bảo mật dữ liệu cá nhân.

Trên tinh thần từng cá nhân vững mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng vững mạnh, VIDA được thành lập nhằm tạo ra không gian kết nối, chia sẻ tri thức và chuẩn hóa hành vi cho cộng đồng đầu tư tài sản số khi thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành chính thức.

VIDA hoạt động theo mô hình câu lạc bộ phi lợi nhuận, tự nguyện và minh bạch, tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường một cách có trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA trong bối cảnh thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ.

Về dài hạn, VIDA ưu tiên xây dựng một cộng đồng có chất lượng, nơi tri thức, kinh nghiệm và chuẩn mực được chia sẻ một cách có trách nhiệm.

Cùng quan điểm, ông Nghiêm Minh Hoàng, chuyên gia Ứng dụng Fintech của VBA, nhận định khi thị trường tài sản số Việt Nam từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alphabooks, cho biết việc đưa Truy tìm Satoshi đến với độc giả Việt Nam không nhằm truy tìm danh tính cá nhân, mà nhằm cung cấp nền tảng tư duy cần thiết cho những người đang tham gia hoặc quan tâm tới thị trường tài sản số.

Theo ông, việc hiểu đúng các tư tưởng nền móng sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách tỉnh táo, thay vì chỉ nhìn nhận tài sản số dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.

Ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng giá trị lớn nhất của cuốn sách không nằm ở việc xác định danh tính Satoshi Nakamoto, mà ở cách tái hiện bối cảnh ra đời của Bitcoin và những câu hỏi căn bản về trách nhiệm, sự minh bạch và niềm tin cộng đồng.

Việc Satoshi Nakamoto chưa từng sử dụng khối tài sản Bitcoin khổng lồ của mình được nhìn nhận như một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cá nhân trong một hệ sinh thái phi tập trung.

Ở góc độ quản lý và phát triển cộng đồng, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, cho rằng việc ra mắt cuốn sách trong bối cảnh khung pháp lý về tài sản số đang dần hoàn thiện mang nhiều ý nghĩa.

Theo bà, sự trưởng thành của thị trường không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn nằm ở cách cộng đồng nhà đầu tư lựa chọn hành xử.

Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều góp phần định hình diện mạo chung của thị trường.