Trước bão số 3: Nghệ An đã cấm biển, có 5 người thương vong 21/07/2025 11:47

(PLO)- Bão số 3 chưa vào đất liền nhưng Nghệ An đã có gió lớn, cây gãy đổ làm 1 người tử vong và 4 người bị thương do giông lốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ký công điện hoả tốc số 21/CĐ-UBND, chỉ đạo ứng phó bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) tổ chức tuần tra, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, nhất là các hộ có lồng bè nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 3.

“Tuyệt đối cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ sáng hôm nay (21-7); tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương vào bờ, neo đậu an toàn trước 10 giờ cùng ngày”- Công điện nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng sử dụng mọi phương tiện thông tin liên lạc để thông báo liên tục cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ diễn biến của bão; đồng thời, hướng dẫn các tàu tìm nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) giúp ngư dân neo đậu tàu đánh cá đảm bảo an toàn. Ảnh: HẢI THƯỢNG

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 19 giờ 30 ngày 20-7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng.

Ông Vương Thanh L (59 tuổi, trú xóm Thái Bình, phường Vinh Lộc, Nghệ An)- trên đường đi bị cây gãy đổ trúng dẫn đến tử vong.

Gió lốc cũng làm 4 người ở Nghệ An bị thương, gồm: em Nguyễn Tấn Dũng và em Nguyễn Hữu Khang (13 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng), anh Võ Đình Nam (29 tuổi, trú xã Minh Hợp), chị Hoàng Thị Tính (trú tại xã Kim Bảng).

Gió lốc đã khiến 17 nhà trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 12 nhà bị thiệt hại rất nặng (50-70%), 71 nhà hư hỏng nặng (30-50%) và 257 nhà bị hư hỏng một phần dưới 30%, 2 phòng học bị tốc mái, 2 phòng công vụ bị vỡ cửa kính.

Từ tối 20-7, các nhà máy thủy điện trên địa bàn miền núi Nghệ An như nhà máy thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang) bắt đầu xả nước hồ chứa, tổng lưu lượng xả từ khoảng 500m3/s đến 1.500m3/s; Nhà máy thủy điện Chi Khê (xã Con Cuông) vận hành điều tiết nước hồ chứa với tổng lưu lượng khoảng 506m3/s đến 1.600m3/s; Hồ chứa thủy điện Bản Ang xả với tổng lưu lượng dự kiến khoảng 200m3/s đến 500m3/s.

Đến trưa 21-7, tất cả phương tiện tàu, thuyền ngư dân (hơn 3.400 tàu đánh bắt hải sản) đã vào bờ trú ẩn an toàn để tránh bão số 3.