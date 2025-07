Phòng chống bão số 3: Ninh Bình đóng cầu phao Ninh Cường và yêu cầu phương châm "4 tại chỗ" 21/07/2025 10:46

Sáng 21-7, ứng phó khẩn cấp với bão số 3, mưa lũ, cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng cầu phao Ninh Cường (vượt sông Ninh Cơ, Ninh Bình) để an toàn cho người và các phương tiện.

Cầu phao Ninh Cường đã tạm đóng để phòng, chống bão số 3. Ảnh: TRỌNG KHUÊ

Hồi 7 giờ 30 phút sáng nay (21-7), UBND tỉnh Ninh Bình có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 6 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 233 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15- 20km/h. Khả năng bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường không chủ quan, lơ là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão với tinh thần cao nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, trong đó tập trung: Tạm dừng các cuộc họp không thật cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 3.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến và đường đi của bão; rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh, khi bão đổ bộ vào; xử lý nghiêm chủ phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Khẩn trương rà soát, triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân sinh sống tại các khu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, nhà yếu, không an toàn, chung cư cũ tại các đô thị, đặc biệt là tại phường Nam Định; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để quyết định di dời người dân tại khu vực nhà ở nguy hiểm đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống…

Hướng dẫn nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các công trình cao tầng, cột điện, cột thu phát sóng viễn thông, tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, cắt tỉa cành cây...

Công điện cũng nêu: "Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão".