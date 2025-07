Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với đặc khu Kiên Hải 21/07/2025 19:33

Chiều 21-7, tiếp tục chuyển công tác tại tỉnh An Giang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại đặc khu Kiên Hải.

Đặc khu Kiên Hải với hơn 23 hòn đảo lớn nhỏ, được thành lập trên cơ sở bốn đơn vị hành chính cấp xã cũ là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, đảng viên của đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: TH

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Kiên Hải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc ổn định tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bộ máy chính quyền đặc khu đã từng bước đi vào vận hành ổn định, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công của đặc khu là điểm sáng trong cải cách hành chính, phục vụ người dân hiệu quả, nhanh chóng.

“Trung tâm hành chính công là nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nguyện vọng của người dân, do đó càng cần tinh thần cầu thị, thái độ phục vụ tận tâm, đúng pháp luật và không để xảy ra chậm trễ, phiền hà” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thời gian qua, Trung ương liên tiếp cử nhiều đoàn công tác về cơ sở thăm, làm việc nhằm nắm chắc tình hình hoạt động thực tế tại các địa phương sau sáp nhập. Từ đó, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Kiên Hải.. Ảnh: TH

Đối với đặc khu Kiên Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, đảng viên của đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải bảo đảm an ninh nội bộ, an toàn vùng biển, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đặc khu Kiên Hải tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở đặc khu Kiên Hải. Ảnh: TH

Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Tre, Đồn Biên phòng Hòn Sơn, Đồn Biên phòng Lại Sơn; dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Kiên Hải.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4039 Vùng Cảnh sát biển 4.

Đoàn còn đến thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Thành, do ông Huỳnh Văn Đạm là người thờ cúng; tặng cho quỹ an sinh xã hội đặc khu Kiên Hải 350 triệu đồng.