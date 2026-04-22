Giáo dục

Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển dụng giảng viên trình độ tiến sĩ, PGS, GS tại phân hiệu Quảng Trị

(PLO)- Trường Đại học Luật TP.HCM thông báo tuyển dụng thường xuyên giảng viên có trình độ tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư làm việc tại phân hiệu ở tỉnh Quảng Trị, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác đào tạo, như sau:
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1. Đối tượng dự tuyển

Người có trình độ Tiến sĩ; người có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư thuộc các nành sau:

STT
 Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
 Mã ngành
1.
Luật
 9380101
2.
Luật hiến pháp và luật hành chính
 9380102
3.
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
 9380106
4.
Luật dân sự và tố tụng dân sự
 9380103
5.
Luật hình sự và tố tụng hình sự
 9380104
6.
Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
 9380105
7.
Luật kinh tế
 9380107
8.
Luật quốc tế
 9380108
9.
Ngôn ngữ Anh
 9220201
10.
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 9220204
11.
 Ngôn ngữ Nhật
 9220209
12.
 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
 9220241

2. Chỉ tiêu: Tuyển dụng liên tục cho đến khi đủ nhu cầu.

truong-dh-luat-tp-hcm-tuyen-dung-giang-vien-trinh-do-tien-si-pgs-gs-tai-phan-hieu-quang-tri.jpg

3. Địa điểm làm việc:

Địa điểm làm việc chính: Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị (Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị).

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch đào tạo và sự phân công nhiệm vụ của Nhà trường, giảng viên có thể tham gia giảng dạy tại Trụ sở chính (TP.HCM) hoặc tại các địa phương khác.

Nội dung tuyển dụng chi tiết khác vui lòng xem tại: https://hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung Thông báo số 507/TB-ĐHL ngày 14-4-2026 của Nhà trường.

HL
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#tuyển dụng #ĐH Luật TP.HCM #phân hiệu Quảng Trị #tuyển dụng giảng viên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm