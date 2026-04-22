Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển dụng giảng viên trình độ tiến sĩ, PGS, GS tại phân hiệu Quảng Trị 22/04/2026 10:15

(PLO)- Trường Đại học Luật TP.HCM thông báo tuyển dụng thường xuyên giảng viên có trình độ tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư làm việc tại phân hiệu ở tỉnh Quảng Trị, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác đào tạo, như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Người có trình độ Tiến sĩ; người có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư thuộc các nành sau:

STT

Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

Mã ngành

1.

Luật

9380101

2.

Luật hiến pháp và luật hành chính

9380102

3.

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

9380106

4.

Luật dân sự và tố tụng dân sự

9380103

5.

Luật hình sự và tố tụng hình sự

9380104

6.

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

9380105

7.

Luật kinh tế

9380107

8.

Luật quốc tế

9380108

9.

Ngôn ngữ Anh

9220201

10.

Ngôn ngữ Trung Quốc

9220204

11.

Ngôn ngữ Nhật

9220209

12.

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

9220241



2. Chỉ tiêu: Tuyển dụng liên tục cho đến khi đủ nhu cầu.

3. Địa điểm làm việc:

Địa điểm làm việc chính: Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị (Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị).

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch đào tạo và sự phân công nhiệm vụ của Nhà trường, giảng viên có thể tham gia giảng dạy tại Trụ sở chính (TP.HCM) hoặc tại các địa phương khác.

Nội dung tuyển dụng chi tiết khác vui lòng xem tại: https://hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung Thông báo số 507/TB-ĐHL ngày 14-4-2026 của Nhà trường.