Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển dụng giảng viên trình độ tiến sĩ, PGS, GS tại phân hiệu Quảng Trị

1. Đối tượng dự tuyển
Người có trình độ Tiến sĩ; người có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư thuộc các nành sau:
| STT
| Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
| Mã ngành
| 1.
| Luật
| 9380101
| 2.
| Luật hiến pháp và luật hành chính
| 9380102
| 3.
| Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
| 9380106
| 4.
| Luật dân sự và tố tụng dân sự
| 9380103
| 5.
| Luật hình sự và tố tụng hình sự
| 9380104
| 6.
| Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
| 9380105
| 7.
| Luật kinh tế
| 9380107
| 8.
| Luật quốc tế
| 9380108
| 9.
| Ngôn ngữ Anh
| 9220201
| 10.
| Ngôn ngữ Trung Quốc
| 9220204
| 11.
| Ngôn ngữ Nhật
| 9220209
| 12.
| Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
| 9220241
2. Chỉ tiêu: Tuyển dụng liên tục cho đến khi đủ nhu cầu.
3. Địa điểm làm việc:
Địa điểm làm việc chính: Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị (Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị).
Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch đào tạo và sự phân công nhiệm vụ của Nhà trường, giảng viên có thể tham gia giảng dạy tại Trụ sở chính (TP.HCM) hoặc tại các địa phương khác.
Nội dung tuyển dụng chi tiết khác vui lòng xem tại: https://hcmulaw.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-dung Thông báo số 507/TB-ĐHL ngày 14-4-2026 của Nhà trường.