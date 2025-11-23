Truy tố người đàn ông Nhật Bản xô xát khiến đồng hương tử vong 23/11/2025 08:24

(PLO)- Trong lúc xô xát, bị cáo Nomura Kazuya đã dùng chảo và bình đựng nước để đánh vào người nạn nhân Nagata Yuijro.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử đối với bị cáo Nomura Kazuya (33 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về tội cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS.

Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5-11-2023 và thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM để lưu trú.

Ảnh minh họa

Khoảng 18 giờ ngày 5-1-2024, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro xảy ra mâu thuẫn, cự cãi khi đến lịch dọn vệ sinh phòng và rửa bát đũa của ông Nagata Yuijro.

Khi Nomura Kazuya đứng dậy thì bị ông Nagata Yuijro cầm chảo đánh trúng vào vai và chân trái. Sau đó, ông Nagata Yuijro túm lấy cổ áo của Nomura Kazuya, hai bên giằng co nhau.

Lúc này, Nomura Kazuya nắm cổ áo ông Nagata Yuijro và cầm bình đựng nước bằng nhựa đánh trúng vào mắt phải của nạn nhân. Hai bên giằng co, vật nhau xuống nền nhà, Nomura Kazuya nằm dưới và đánh nhiều cái trúng vào mặt, ngực, hai bên sườn và bụng ông Nagata Yuijro.

Nomura Kazuya vật đè được ông Nagata Yuijro xuống sàn, nên cả hai dừng việc đánh nhau lại.

Lúc này, vết thương trên mắt của ông Nagata Yuijro chảy máu rơi xuống nền nhà nên cả hai cùng lau chùi rồi đi ngủ.

Khoảng 17 giờ ngày 7-1-2024, cả hai trả phòng và rời khỏi căn hộ. Khi ông Nagata Yuijro vừa ra khỏi thang máy thì tự ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an đã đến hiện trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân. Hai đồ vật là chảo kim loại, bình đựng nước có thể gây ra được thương tích trên người nạn nhân Nagata Yuijro.

Về trách nhiệm dân sự, phía đại diện ông Nagata Yuijro đã yêu cầu bồi thường 50 triệu Yên Nhật (tương đương 9 tỉ đồng).